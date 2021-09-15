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幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

北京朝陽區十里堡出現疑似病例 部分小區封閉

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京朝陽區十里堡一小區發現一疑似病例，數棟小區大樓被封閉。（健康時報）
北京朝陽區十里堡一小區發現一疑似病例，數棟小區大樓被封閉。（健康時報）

中共黨媒人民日報旗下健康時報15日傍晚報導，「我們社區出現了疑似病例，現在有的樓已經封閉不讓出去了。」9月15日下午，住在北京市朝陽區十裡堡的民眾，下午臨時接到社區工作人員通知，社區臨時封閉，讓居民自覺居家，加强防護，不要出門。目前，包括「青年匯」等數棟小區大樓被封閉中。

報導稱，下午3點半左右，朝陽區八里莊街道的都會華庭社區。目前社區入口可以正常出入，只是社區內部7、8號樓以及10號樓已經封閉，每棟樓下都拉上了警戒線，有專人把守。在7、8號樓樓下，社區工作人員告透露，目前社區7、8號樓內發現一位疑似病例，暫時對樓層做封閉管理，相關人員已經安排做核酸檢測了，檢測結果大約晚上出來。

「疑似病例核酸以及行程等情况暫時不清楚，疑似病例之前和其他一組人做了核酸混檢，結果顯示陽性，現時還不確定具體是哪一位陽性，現在正在重新排查。」上述工作人員表示，現時小區其他居民還不需要做核酸，要先等待疑似病例的核酸結果出來。

隨後，在社區走訪發現，10號樓也只進不出，一位需要接孩子的阿姨從窗戶處問到，「等下要接孩子放學，怎麼辦？」工作人員回覆，可以走樓梯先出來，掃一下碼，即可外出。

此外，在樓下聚集了部分社區居民，其中一名居民表示，他跟疑似病例住在同一棟樓，但不知道具體是哪一層，「現在不敢回家，怕回去了就出不來了。」

北京 青年

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