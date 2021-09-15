楊潔篪視訊會見美兩黨代表 希望美糾正錯誤的對中政策

美國國防部下屬網站12日發布兩張美國軍艦在美國專屬經濟區內拍攝到的中國軍艦的照片，但在數小時後將其刪除。該網站在14日又再次發布了兩張同樣的照片，但是對標題和配文均進行了修改，強調「中國海軍艦隊未曾進入美國領海」。

2021-09-15 14:30