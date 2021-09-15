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楊潔篪視訊會見美兩黨代表 希望美糾正錯誤的對中政策

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。新華社
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。新華社

9月15日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在北京以視訊方式，會見出席第十二屆中美政黨對話的美國民主、共和兩黨代表。

據新華社報導，楊潔篪表示，9月10日，大陸國家主席習近平應約與美國總統拜登通電話，兩國元首就中美關係等重要問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

他指出，中方希望美國政府糾正一段時期以來的錯誤對華政策，同中方相向而行，共同採取積極行動，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。中美政黨對話對增進彼此了解、深化對話合作十分有益。希望美國兩黨和各界有識之士繼續為兩國關係發展發揮積極作用。

據報導，美方代表表示，本屆美中政黨對話交流坦誠、深入。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中兩國人民和世界各國長期以來受益於美中交流合作，應對氣候變化、抗擊疫情、復甦經濟等全球性挑戰更需要美中合作。雙方應努力深化溝通，持續擴大經貿、人文等領域合作，共同推動美中關係積極發展。

美中關係 楊潔篪

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