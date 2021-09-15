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赴美前訪北京環球影城 秦剛形容中美關係如坐雲霄飛車

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸駐美大使秦剛出席美中貿易全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動。（新華社）
中國大陸駐美大使秦剛出席美中貿易全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動。（新華社）

中國大陸駐美大使秦剛自抵美後一言一行備受關注。近日，秦剛講述就任駐美大使前，稱在北京環球影城經歷了最後一道考驗——乘坐雲霄飛車。他還說，看到大起大落的雲霄飛車，讓他想到了過去幾年的中美關係。

據鳳凰網報導，秦剛9月13日出席美中貿易全國委員會董事會成員視訊歡迎活動時，在開場白中透露上述體驗。他說，在成為駐美大使前，他在即將開放的北京環球影城經歷了最後一道考驗。

秦剛表示，看到大起大落的雲霄飛車，讓他想到了過去幾年的中美關係。「經歷了劇烈的上下翻滾、左右搖晃，我挺過來了，過山車（雲霄飛車）終於軟著陸，平穩滑行到終點。我也拿到了由康卡斯特集團發給我的這張赴美最後的『通行證』。」

據香港01報導，大陸國家主席習近平與美國總統拜登9月10日通話後，中美緊張關係未見緩和，還有傳拜登政府正考慮對中國產業補貼展開調查。對此，秦剛當日表示，中國穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現誠意，並稱對華搞調查、打關稅戰無濟於事，希望美方為協議落實及雙邊經貿往來，創造必要條件和氛圍，而非雪上加霜。

秦剛指出，中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。這體現中方致力維護中美關係健康穩定發展的誠意。

他還說，長期以來，經貿合作一直是中美關係的壓艙石和助推器，越是風高浪急，越要把壓艙石加重，給助推器增力，令中美關係的巨輪頂風破浪，奮力前行。中國經濟前景光明、市場潛力巨大、對外開放的大門越開越大，一如既往歡迎美企開拓中國市場。

秦剛強調，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性，不來自中方。希望美方和中方相向而行，本著相互尊重、平等互利的原則為改善中美關係做出切實努力。

他稱，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現了誠意，在加強智財權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面，取得積極進展。同時，中方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。

不過，秦剛也批評，協議生效以來，美方不斷對華限制打壓，將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。

雲霄飛車 北京

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