赴美前訪北京環球影城 秦剛形容中美關係如坐雲霄飛車

中國大陸駐美大使秦剛自抵美後一言一行備受關注。近日，秦剛講述就任駐美大使前，稱在北京環球影城經歷了最後一道考驗——乘坐雲霄飛車。他還說，看到大起大落的雲霄飛車，讓他想到了過去幾年的中美關係。

據鳳凰網報導，秦剛9月13日出席美中貿易全國委員會董事會成員視訊歡迎活動時，在開場白中透露上述體驗。他說，在成為駐美大使前，他在即將開放的北京環球影城經歷了最後一道考驗。

秦剛表示，看到大起大落的雲霄飛車，讓他想到了過去幾年的中美關係。「經歷了劇烈的上下翻滾、左右搖晃，我挺過來了，過山車（雲霄飛車）終於軟著陸，平穩滑行到終點。我也拿到了由康卡斯特集團發給我的這張赴美最後的『通行證』。」

據香港01報導，大陸國家主席習近平與美國總統拜登9月10日通話後，中美緊張關係未見緩和，還有傳拜登政府正考慮對中國產業補貼展開調查。對此，秦剛當日表示，中國穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現誠意，並稱對華搞調查、打關稅戰無濟於事，希望美方為協議落實及雙邊經貿往來，創造必要條件和氛圍，而非雪上加霜。

秦剛指出，中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。這體現中方致力維護中美關係健康穩定發展的誠意。

他還說，長期以來，經貿合作一直是中美關係的壓艙石和助推器，越是風高浪急，越要把壓艙石加重，給助推器增力，令中美關係的巨輪頂風破浪，奮力前行。中國經濟前景光明、市場潛力巨大、對外開放的大門越開越大，一如既往歡迎美企開拓中國市場。

秦剛強調，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性，不來自中方。希望美方和中方相向而行，本著相互尊重、平等互利的原則為改善中美關係做出切實努力。

他稱，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現了誠意，在加強智財權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面，取得積極進展。同時，中方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。

不過，秦剛也批評，協議生效以來，美方不斷對華限制打壓，將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。