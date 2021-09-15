我駐美處擬更名 陸國台辦：反對包藏禍心圖謀

外媒報導，美國政府正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。大陸國台辦15日回應，「堅決反對包藏禍心的『更名』圖謀。」並稱「無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實，無法阻擋祖國必然統一的歷史進程。『台獨』是歷史逆流，是絕路。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日表示，「堅決反對包藏禍心的『更名』圖謀，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。『一個中國』原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係基本準則，也是中美關係的政治基礎。」

朱鳳蓮指出，中美建交時美方在台灣問題上對中方作出了嚴肅的政治承諾，美方和台灣只保持文化、商務和其他非官方關係。「搞冷戰思維、零和博弈，拿台灣問題做文章，試圖『以台制華』，遏制中國發展，這些都是徒勞的。美方既然一再表示從來無意改變『一個中國』政策，就應恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行對中方作出的有關承諾，停止向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

她強調，「民進黨當局出於『台獨』本性，置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，不斷在國際上玩弄謀『獨』花招、挑釁生事，只會嚴重損害台海和平穩定，把台灣民眾推向災難。」

朱鳳蓮說，「民進黨當局，無論與外部勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實，都無法阻擋祖國必然統一的歷史進程。『台獨』是歷史逆流，是絕路。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力！」

此外，民進黨立委邱志偉、許智傑表示，為把握國際友台風潮、順勢掌握正名時機，呼籲外交部盡速成立駐外館處更名工作小組，積極推動台灣110處駐外機構統一正名為台灣。朱鳳蓮對此回應，堅決反對台灣和大陸建交國發展任何形式的官方關係或互設官方機構。