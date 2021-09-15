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王毅：美要放棄零和思維 世界不會退回冷戰時代

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅（左）在新加坡與星國外長維文舉行會談。取自大陸外交部網站
大陸國務委員兼外長王毅（左）在新加坡與星國外長維文舉行會談。取自大陸外交部網站

當地時間9月14日，大陸國務委員兼外長王毅新加坡與星國外長維文共同會見記者。王毅提到，希望美方能像包括新加坡在內的很多國家一樣，客觀理性看待今天的中國，尋找和擴大同中國的互利合作；美方尤其要放棄零和博弈思維，世界在前進，不會倒退回冷戰時代。

據大陸外交部網站發布，維文表示，美國是世界上最為發達的國家，是本地區重要合作夥伴，具有重要影響力。但過去40年，本地區最成功的故事是中國崛起。新加坡作為中國的緊密朋友，希望中美兩國能以建設性方式處理競爭，管控緊張，合作應對疫情、氣候變化等全球性挑戰，和地區國家一道實現互利共贏。

王毅表示，中國發展具有強大內生動力，是歷史必然趨勢，中華民族實現偉大復興的歷史進程不可逆轉，必將完成，這也是人類整體發展進步的重要成就。如何看待中國的發展，對世界各國都是一個重要課題。

王毅說，他與李顯龍總理會見時，讚賞了新加坡能夠理性、公正、客觀地看待中國發展，善於從中國發展中找到合作機遇，實現相互成就、共同發展，為兩國和兩國人民都帶來實實在在的利益。

他指出，世界上也有一些國家和勢力很不適應中國發展，抱有各種各樣疑慮，甚至產生嚴重誤判。這既不利於促進合作，也影響發展正常關係。美國可能就正處於這樣的過程中。美方應該意識到，世界上不僅美國有發展權利，其他國家也有發展的權利；不僅美國人民有權過上幸福生活，其他各國人民也有權過上幸福生活。

王毅說，2000多年前中國古人就講，萬物並育而不相害，道並行而不相悖。世界應該是豐富多彩的，大家都發展才是真發展，才是可持續的發展。不能只讓一個或幾個國家發展，而其他國家都處於貧窮當中。這既不公平，也不符合人類的基本良知。

王毅 新加坡 疫情

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