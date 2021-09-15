陸國台辦：共同富裕非殺富濟貧 支持台商設慈善基金

中共總書記習近平提出共同富裕及三次分配，有台商擔心大陸是否會走回頭路吃「大鍋飯」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，實現共同富裕，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」；國台辦支持台企聯和各地台商協會擬在自發自願的基礎上成立慈善基金會，參與社會公益。

習近平今年八月十一日，在主持召開中共中央財經委員會會議時，強調共同富裕，緊接著大陸發布一連串整頓網路巨頭、娛樂明星、教育培訓的行動，外界嗅到不尋常的訊息。習提出「財富再分配」，使許多台商聯想到毛澤東在上世紀中期的「打土豪、分田地」，擔心大陸是否會「走回頭路」回到「吃大鍋飯」的時代，上演「文革2.0」。

朱鳳蓮表示，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，也是人民群眾的共同期盼。大陸鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。實現共同富裕，要構建初次分配、再次分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。大陸國家稅收政策將給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式起到改善分配結構的補充作用。

她指出，多年來，不少台商台企在大陸投資創業、發展壯大的同時，善盡社會責任，熱心參與大陸各類公益事業，體現了中華兒女互幫互助、友愛仁善的傳統美德，「對此我們給予充分鼓勵和肯定。對於台企聯和各地台商協會擬在自發自願的基礎上，依法依規成立慈善基金會，量力而行回饋社會，參與社會公益，我們將予以支持」。