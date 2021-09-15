陸委會指近9成台人反對「一國兩制」 國台辦批無可信度

陸委會日前公布民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共「一國兩制」，還有82.8%的民眾支持政府捍衛「國家主權」及「台灣民主」。國台辦15日表示，「民進黨當局一貫擅長炮製所謂民調數據，企圖愚弄台灣社會，完全沒有任何可信度。」

民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓，陸委會呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視台灣所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日在例行記者會上指出，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，「和平統一是最佳方式，『一國兩制』是最佳方案」，充分體現了對廣大台灣同胞的尊重、體諒和照顧，符合包括台灣同胞在內的中華民族根本利益。

她並稱，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，為了政治私利，刻意歪曲詆毀『一國兩制』，用心極其險惡，也不會得逞。相信廣大台灣同胞會衝破迷障、明辨是非。」