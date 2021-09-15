快訊

平息黨主席選舉爭議 國民黨撤銷張亞中「移送考紀會」決議

領實體5倍券看這邊！一張圖看郵局流程 10/4日起開放預約

陸委會指近9成台人反對「一國兩制」 國台辦批無可信度

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
陸委會民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共「一國兩制」，還有82.8%的民眾支持政府捍衛「國家主權」及「台灣民主」。國台辦15日批評，完全沒有任何可信度。（圖／取自人民網）
陸委會民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共「一國兩制」，還有82.8%的民眾支持政府捍衛「國家主權」及「台灣民主」。國台辦15日批評，完全沒有任何可信度。（圖／取自人民網）

陸委會日前公布民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共一國兩制」，還有82.8%的民眾支持政府捍衛「國家主權」及「台灣民主」。國台辦15日表示，「民進黨當局一貫擅長炮製所謂民調數據，企圖愚弄台灣社會，完全沒有任何可信度。」

民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓，陸委會呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視台灣所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日在例行記者會上指出，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，「和平統一是最佳方式，『一國兩制』是最佳方案」，充分體現了對廣大台灣同胞的尊重、體諒和照顧，符合包括台灣同胞在內的中華民族根本利益。

她並稱，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，為了政治私利，刻意歪曲詆毀『一國兩制』，用心極其險惡，也不會得逞。相信廣大台灣同胞會衝破迷障、明辨是非。」

一國兩制 民調 中共

延伸閱讀

國共和平備忘錄違法？張亞中：陸委會嚇其他候選人可以

蔡政府再提去蔣 朱立倫：台積電與竹科也要改變？

台灣入CPTPP 陸稱一中是前提 陸委會：拒絕政治框架

國台辦：推動兩岸經貿合作決心堅定不移

相關新聞

港媒：封殺風波後趙薇首度露臉 現身家鄉蕪湖

大陸藝人趙薇於上月底突然被多個網上影視平台下架所有參與作品，包括《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《虎媽貓爸》、《京華煙雲...

大陸駐英大使被禁足國會 中方斥干擾中英兩國交往

英國國會禁止中國大陸駐英大使鄭澤光進入國會範圍，目的是抗議中方早前就新疆問題制裁多名英國國會議員。鄭澤光原定出席國會會議...

中國舉辦疫情後首個大型運動會 習近平將出席

中國今晚舉行第14屆全國運動會開幕式，中國國家主席習近平也將出席開幕式。官方表示，這是中國疫情防控常態下，首個重大體育賽...

陸國台辦：共同富裕非殺富濟貧 支持台商設慈善基金

中共總書記習近平提出共同富裕及三次分配，有台商擔心大陸是否會走回頭路吃「大鍋飯」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，實現共同富...

陸委會指近9成台人反對「一國兩制」 國台辦批無可信度

陸委會日前公布民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共「一國兩制」，還有82.8%的民眾支持政府捍衛「國家主權」及「台灣...

邱太三：兩岸防疫表現佳 恢復交流需展現善意

陸委會主委邱太三今日表示，全世界大概防疫效果做最好的是中國大陸與台灣，預計疫情早晚會恢復，兩岸的經貿也將恢復。這將涉及到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。