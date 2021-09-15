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陸回應「鄰國說」：各種小動作言行矛盾

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
蔡英文總統。 本報系資料庫
蔡英文總統。 本報系資料庫

總統蔡英文日前強調「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」有分析認為「鄰國」指的是大陸。大陸國台辦15日表示，「一方面他們在做各種小動作，另一方面陸委會又說，要推動兩岸良性互動。這些言行自相矛盾。」

蔡總統表示，台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，將致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。她強調「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於15日的記者會表示，「大家可能也注意到了，一方面他們在做各種小動作，另一方面陸委會又說，要推動兩岸良性互動。這些言行自相矛盾。」

朱鳳蓮強調，「台灣是中國不可分割的一部分，兩岸不是國與國關係，這是任何人任何勢力都無法改變的事實。民進黨當局拋出夾帶『兩國論』的言論，不斷進行謀『獨』挑釁，只會進一步破壞台海和平穩定，給廣大台灣同胞帶來深重災難。肆意的挑釁，邪惡的行徑，必將招致正義的行動。」

朱鳳蓮指出，推動兩岸關係和平發展是兩岸的主流民意，「關鍵在於雙方均堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，這是兩岸關係的政治基礎。民進黨當局只有放棄『台獨』分裂立場，回到『九二共識』的政治基礎上來，兩岸關係才能重回和平發展正軌。」

朱鳳蓮 民進黨 國台辦

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