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大陸駐英大使被禁足國會 中方斥干擾中英兩國交往

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸駐英大使鄭澤光。星島日報
大陸駐英大使鄭澤光。星島日報

英國國會禁止中國大陸駐英大使鄭澤光進入國會範圍，目的是抗議中方早前就新疆問題制裁多名英國國會議員。鄭澤光原定出席國會會議，英國上下議會的議長認為中方制裁英國議員，不能讓鄭入國會，相關會議不能安排在國會內舉行。中國大陸駐英大使館發表聲明，批評個別英國國會議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，損害兩國民眾利益。

據星島網報導，鄭澤光原獲英國國會跨黨派親中議員邀請，到國會出席活動，但下議院議長賀立紳收到保守黨前黨魁施志安等多名曾批評新疆人權問題、遭中方制裁的國會議員來信反對。

賀立紳同意，英國國會是保護言論自由和人民自由的地方，若對部分國會議員的制裁仍有效，邀請中國大使到國會的做法並不恰當，活動不適合在國會舉辦。他強調，鄭澤光並非永久禁止踏足國會，當中方撤銷對英國議員的制裁後，禁足令會解除。

中國駐英大使館強調，中方今年3月宣布對英國有關人員及機構的制裁措施是正當反應，批評有個別英國議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，有關行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥亦是懦夫之舉。大使館強調對任何損害中國核心利益的言行，中方歷來堅決反擊，絕不姑息。

英國 大使館 新疆

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