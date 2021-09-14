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美日澳印領導人會議下周召開 北京：搞小圈子違背潮流
美國總統拜登將於下周在白宮召開美日澳印領導人會議，討論的議題包含中國大陸在亞太地區日益增長的影響力等問題。大陸外交部發言人趙立堅說，搞封閉、排他、針對他國的「小圈子」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。
據大陸外交部網站消息，趙立堅說，中方一貫認為，任何地區合作機制都應順應和平與發展的時代潮流，有助於增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。
趙立堅指出，中國大陸不僅是亞太地區經濟增長的主要發動機，也是地區和平穩定的堅定維護者，中國大陸的發展是世界和平力量的增長，是地區繁榮發展的福音。
他最後強調，有關國家應摒棄過時的零和博弈思維和狹隘的地緣政治觀念，正確看待中國發展，尊重地區國家民心，多做有利於促進地區國家團結與合作的事情。
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