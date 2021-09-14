快訊

龍劭華驚爆猝逝 曾暴瘦8公斤、糖尿病纏身12年

助理察覺已晚一步…龍劭華倒臥旅館不治 警勘查無明顯外傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日澳印領導人會議下周召開 北京：搞小圈子違背潮流

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站

美國總統拜登將於下周在白宮召開美日澳印領導人會議，討論的議題包含中國大陸在亞太地區日益增長的影響力等問題。大陸外交部發言人趙立堅說，搞封閉、排他、針對他國的「小圈子」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

據大陸外交部網站消息，趙立堅說，中方一貫認為，任何地區合作機制都應順應和平與發展的時代潮流，有助於增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。

趙立堅指出，中國大陸不僅是亞太地區經濟增長的主要發動機，也是地區和平穩定的堅定維護者，中國大陸的發展是世界和平力量的增長，是地區繁榮發展的福音。

他最後強調，有關國家應摒棄過時的零和博弈思維和狹隘的地緣政治觀念，正確看待中國發展，尊重地區國家民心，多做有利於促進地區國家團結與合作的事情。

趙立堅 外交部

延伸閱讀

加州州長罷免投票前夕 總統拜登敦促選民三思

美將辦四方安全對話 中：針對他國小圈子沒出路

駐美代表處更名 藍委：台灣再成美中博弈棋子

四方安全對話9月24日華府登場 莫迪將訪美

相關新聞

美日澳印領導人會議下周召開 北京：搞小圈子違背潮流

美國總統拜登將於下周在白宮召開美日澳印領導人會議，討論的議題包含中國大陸在亞太地區日益增長的影響力等問題。大陸外交部發言...

林鄭月娥香港民調最新評分35.6分 創反送中以來新高

香港民意研究計劃公布香港特首及問責司局長民調最新數字，特首林鄭月娥的評分為35.6分，創2019年6月初「反送中」事件以...

陸駐美大使：期待與美國工商界 搞好中美關係

大陸駐美大使秦剛當地時間13日表示，大陸國家主席習近平與美國總統拜登第二次通話時指出，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，...

美學者呼籲停止「中國行動」 陸外交部附和

逾百位史丹佛教授連署，呼籲美國司法部停止在學界尋找中國間諜的「中國行動」。中國外交部今天附和說，這項行動先設指標再辦案，...

官媒引述習近平 要求中共幹部勿當「好好先生」

中共官媒人民日報13日刊登一則評論引述習近平表示，中共黨員不該當「好好先生」，表面上圓滑，實際是怕自己利益受影響。「在消...

學者：以中國大陸為中心的東南亞供應鏈逐漸成形

台灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜今表示，以中國大陸為中心的東南亞供應鏈逐漸成形。美中科技戰出現供應鏈分流，而東協成為了亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。