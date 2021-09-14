習近平赴陝西考察 明參與大陸全運會開幕

中共總書記習近平昨日赴陝西考察，據大陸官媒央視新聞報導，習近平除了赴榆林市等地外，也將出席15日在西安舉行的大陸第十四屆的全運會開幕式，宣布運動會開幕。

據大陸官媒央視新聞報導，13日，習近平在陝西省榆林市考察調研。他先後考察了國家能源集團榆林化工有限公司、米脂縣銀州街道高西溝村、楊家溝革命舊址，瞭解循環經濟煤炭綜合利用、推進水土流失治理和生態文明建設、加強革命舊址保護與利用、賡續紅色血脈等情況。

習近平也強調，能源産業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路。這樣既不會超出資源、能源、環境的極限，又有利於實現碳達峰、碳中和目標，適應建設人類命運共同體的要求，「把我們的地球家園呵護好」。

除此之外，大陸第十四屆運動會開幕式將於15日20時在西安奧體中心體育場舉行。習近平將出席開幕式並宣佈運動會開幕。