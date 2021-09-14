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林鄭月娥香港民調最新評分35.6分 創反送中以來新高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
民調顯示，香港特首林鄭月娥的評分為35.6分，創2019年6月初「反送中」事件以來新高。（圖／取自新浪網）
民調顯示，香港特首林鄭月娥的評分為35.6分，創2019年6月初「反送中」事件以來新高。（圖／取自新浪網）

香港民意研究計劃公布香港特首及問責司局長民調最新數字，特首林鄭月娥的評分為35.6分，創2019年6月初「反送中」事件以來新高。

香港「星島日報」報導，民研計劃於6日至10日，由訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問1千名香港居民，最新調查顯示，特首林鄭月娥的評分為35.6分，與半個月前分別不大，但仍創2019年6月初以來新高，有33%受訪者給予她0分。她的最新支持率為24%，反對率為65%，民望淨值為負41個百分點，比半個月前上升7個百分點。

司長方面，政務司司長李家超支持度評分為37.5分，支持率為28%，反對率為38%，民望淨值為負11個百分點；財政司司長陳茂波的支持度評分為41.9分，支持率為31%，反對率為35%，民望淨值為負5個百分點。至於律政司司長鄭若驊，她的支持度評分為28.3分，創2019年6月初以來新高，支持率為15%，反對率為50%，民望淨值為負35個百分點，一樣創2019年4月以來新高。

局長方面，13位局長中有10位的民望淨值為正數，排名由高至低分別是環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光、創新及科技局局長薛永恒、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆、發展局局長黃偉綸、公務員事務局局長聶德權、保安局局長鄧炳強和民政事務局局長徐英偉。其中，薛永恒、許正宇、聶德權和徐英偉的支持率創下去年5月上任以來的新高。

根據民研計劃的標準，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，鄧炳強、邱騰華、黃錦星、羅致光、陳茂波、聶德權、陳帆、李家超、徐英偉、曾國衞、陳肇始及楊潤雄屬於「表現一般」，薛永恒、黃偉綸及許正宇屬於「表現不彰」，林鄭月娥及鄭若驊屬於「表現失敗」，沒有官員屬於「表現拙劣」。

香港特首 林鄭月娥 公務員 反送中

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