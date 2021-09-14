學者：以中國大陸為中心的東南亞供應鏈逐漸成形

台灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜今表示，以中國大陸為中心的東南亞供應鏈逐漸成形。美中科技戰出現供應鏈分流，而東協成為了亞洲次製造中心。

由海基會舉辦的兩岸經貿講座「美中競爭下的全球供應練重整以及對台灣產業的影響」今日以線上方式舉行。

譚瑾瑜指出，在美中科技戰的影響下，催化「一個世界，兩套系統」的雙供應鏈體系，這尤其體現在半導體與5G領域。中國大陸強調技術、設備自主及「去美國化」的供應鏈體系；而美方則強調國安、資安及「去中國化」的供應體系。

譚瑾瑜指出，東協勞工相對優質，且成本低廉，除了是RCEP成員，東協部分國家也為CPTPP成員，讓東協成為亞洲次製造中心。比如，日本建構泰國成為東協汽車的產業聚落，而越南則成為韓國三星電子製造及研發重鎮。

譚瑾瑜表示，以中國大陸為中心的東南亞供應鏈正逐漸形成。東協與中國大陸已行成自由貿易區，使得從東協地區進入中國大陸供應商基地的成本降低，也更有效率。而東協地區的製造商可以從中國大陸取得其所需的原料以及零組件、不用支付額外關稅，或是負擔阻礙兩邊產品流動的境外障礙。

他指出，中國大陸已連續12年為東協的最大貿易夥伴，2020年東協成為中國大陸的第一大貿易夥伴，貿易總額達到6846億美元，成長7%。

至於台灣在全球產業布局，譚瑾瑜說，台灣在資通訊產業、半導體、5G產業扮演關鍵性角色，在堅實基礎的優勢下，贏得美方將科技業產能、技術及研發到台灣的機會。此外，也出現因應品牌商調整供應鏈，出售中國大陸廠房的狀況。

他舉例，美中貿易戰後，蘋果供應鏈進行調整，緯創昆山廠出售給立訊、可成泰州廠出售給藍思科技。

他也強調，應促進台灣與新南向國家產業合作。美中貿易戰轉單到東協上升，美中科技戰轉移中國大陸科技產品產能至東協；而台灣對東協成員貿易互動密切，產業鏈結深厚、投資頻繁。

譚瑾瑜指出，在全球產業鏈重組下，台灣過去在中國大陸所生產的海外訂單，因應品牌商及美國安全供應鏈的要求而有所修正，可逐步調整生產供應鏈，擴大東協產線產能。