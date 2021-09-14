林彪「叛逃」事件50年 歷史疑雲依舊

（德國之聲中文網）1971年9月13日，林彪夫婦、其子林立果及多名隨行人員乘坐的飛機在蒙古溫都爾汗墜毀，機上人員全部喪生，是為震驚中外的九一三事件。

林彪是中共政權的開國元勳之一，官至中共中央副主席。墜機身亡之前，他是僅次於毛澤東的中共第二號人物，也是毛的法定接班人。不過1970年開始，兩人間的關系開始惡化，林彪已經失寵。

根據中共官方的說法，林彪試圖奪取黨和國家的最高權力，引起毛澤東的警覺。林彪及其親信於是策劃發動政變，暗殺毛澤東；事件敗露後，林彪在1971年9月13日凌晨坐飛機出走，在蒙古境內機毀人亡。

林彪從國家領導人一下子變成了反革命集團首領，受到批判和唾棄。中共在全中國開展了批林整風運動，對林彪進行揭發、批判，清查與“林彪集團”陰謀活動有關的人和事。

對於這段歷史敘述的真偽，海外史學界存在爭議。對於事件的細節以及邏輯上的疑點，中國大陸的學界和媒體也從來不敢公開提出質疑。

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但在民間，種種“真相”、“揭秘”、未經證實的記載引述一直在流傳。此外，一旦林彪的名字出現在官方機構的歷史陳列，或林彪家族的成員公開現身發聲，也會引來種種猜測。

據中國媒體2007年報道，林彪被列為“十大開國元帥”之一的照片出現在軍博紀念建軍80周年的展覽上。林彪的大女兒林曉霖在此後接受媒體采訪時稱，這是30多年來林彪照片第一次出現在軍博裡，“這是一種官方的認可，體現了共產黨越來越尊重歷史事實”。

但後來有媒體報道，恰恰在林彪誕辰一百周年的12月5日，擺放照片的展館以進行裝修為由不再對外開放。這個巧合的事件也許正折射了這段歷史和林彪這個人物在當今中國，始終是一個敏感而又忌諱的話題。

2014年11月有中國媒體報道，林彪之女林豆豆在北京參加了一場紀念長征70周年等歷史事件的"中國工農紅軍東路軍後代座談會"。林豆豆在會上發言，呼籲要"充分尊重歷史事實，對歷史事件加緊挖掘、整理"。

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不過至今，一些人期盼的“尊重事實”、“還原歷史”，在林彪這段公案上，似乎仍然沒有成為現實。

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