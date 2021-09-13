港支聯會副主席何俊仁宣布退出3組織 並辭任所有職務

在押的香港支聯會副主席何俊仁13日發表聲明，即日起辭任支聯會、華人民主書院及維權律師關注組所有職務，並退出有關組織。

香港「星島日報」報導，何俊仁涉及多宗「反送中」運動案件，目前正就前年10月1日未經批准集結案服刑。另外，支聯會去年舉辦六四集會後，共26名民主派人士分別遭票控舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，其中何俊仁承認全數明知而參與或煽惑他人參與未經批准集結罪，案件至15日早上宣判。

而支聯會早前疑因拒絕按香港警務處國家安全處要求繳交資料，何俊仁與支聯會主席李卓人及副主席鄒幸彤，被控違反「香港國安法」的煽動他人顛覆國家政權罪，上周五首度提堂（出庭），案件押後至10月28日再訊。

此外，香港保安局以支聯會涉嫌犯「香港國安法」罪行及與外國政治性組織有聯繫為由，引用「公司（清盤及雜項條文）條例」第360C條的權力，建議將支聯會從公司登記中剔除。