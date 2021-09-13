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台駐美處傳更名 陸外交部：已向美嚴正交涉不得更名

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網
大陸外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網

針對有外媒報導，美國拜登政府正在認真考慮允許蔡英文政府提出，將駐美國台北經濟文化辦事處更名為台灣代表處，大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，中方已就上述媒體報導的有關動向，向美方提出嚴正交涉；他並強調，美方應停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處。

據澎湃新聞報導，趙立堅今天在大陸外交部記者會上指出，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

他並提到，9月10日，中美元首通話時，拜登總統表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報導的有關動向向美方提出嚴正交涉。

趙立堅表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

趙立堅

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