李翹楚取保候審遭拒 丁家喜駁斥官方起訴書指控

(德國之聲中文網) 中國維權人士李翹楚今年2月初因接受媒體采訪，公開男友許志永被關押期間遭酷刑的消息被中國警方帶走，後來被當局以「煽動顛覆國家政權罪」正式逮捕，關押至近已近七個月。

根據長期關注中國維權人士李翹楚的臉書專頁「FreeLiqiaochu李翹楚」的臉書專頁11日分享的消息，李翹楚的律師於10日第二次會見李翹楚，李翹楚表示之前幻聽的問題在服藥後，症狀有緩解，但也說自己未收到之前律師提到外界朋友寄給她的明信片。

此前，李翹楚的律師在她被逮捕關押近七個月後，才在8月27日首次成功會見李翹楚。當時李翹楚提到自己出現嚴重幻聽的現象，為了保持頭腦清醒，她堅持服藥，但藥物副作用大，迫使她即使進食量小，卻仍出現體重增加和閉經兩個月的情況。

當時李翹楚也透過律師向外界表達，對於自己二度因替男友許志永發聲而被捕並不後悔，因為她認為自己內心坦然，沒有遺憾。她當時也向男友許志永喊話：「親愛的志永，我又學會了一項新技能：吃蘿卜長胖。你要照顧好自己，要有信心，不論刑期或長或短，我會揚眉吐氣的活著，我守護著你，想念你。」

上周會見後，律師也向李翹楚提到她申請取保候審的情形。律師稱，之前兩次申請都被駁回，而當李翹楚問到被駁回的原因時，律師表示當局都以「有必要繼續羈押」為由拒絕她的申請。據臉書專頁透露，李翹楚與律師打算繼續申請取保候審。

丁家喜與許志永起訴書曝光

另一方面，同因「1226大抓捕」被中國當局以「顛覆國家政權」罪於上月起訴的維權律師丁家喜與許志永，上周律師終於收到起訴書，但因為法院要求律師簽保密承諾，所以律師無法將起訴書的原文分享給家屬。

不過，丁家喜的妻子羅勝春8日在推特上分享律師口頭轉述的起訴書內容，稱丁家喜被當局指控組織丶策劃丶實施顛覆國家政權丶推翻社會主義制度，觸犯了中國刑法105條第一款規定，將以「顛覆國家政權」追究責任。起訴書中甚至形容丁家喜是「累犯」。

起訴書中提到，丁家喜與許志永等人成立非法組織「公民運動」，組織策劃丶實施一系列顛覆國家政權的犯罪活動。兩人被指控2017年與境外人士營運「中國公民運動網」，藉此傳播許多許志永所寫的「煽動性文章」，宣揚顛覆國家政權的思想。

此外，當局還指控許志永與丁家喜在2018年建立了「公民運動」的Telegram群組，並用通訊軟件Zoom與成員王江松丶張忠順等人展開「非暴力顏色革命培訓」，讓成員掌握相關的革命方式，來達到顛覆國家政權的目的。

起訴書中還指出，丁家喜與許志永在2018年9月與2019年12月召開秘密會議，計畫通過用非暴力顏色革命滲透社區，意圖把持基層政權丶發展公民社群丶全國公民共同體，最終顛覆國家政權。

起訴書中表示，收集了包含張忠順等人的證詞，以及USB丶電腦丶監控片段和多本書籍作為證據。但羅勝春也在推特上發言透露，丁家喜本人在上周會見律師後，以「​​無中生有丶張冠李戴丶捕風捉影丶借刀殺人」等四個成語來形容起訴書的指控。

羅勝春也在推特上寫道：「追求自由丶公義和愛的公民社會建設倡導活動，到底被他們用酷刑逼供捏造成了非法組織！！」北京清華大學社會系的教授郭於華也在推特上直指，起訴書中所稱的犯罪行為，都是「好公民的行為」。

2019年12月初，丁家喜丶許志永與數名中國維權人士在廈門舉行聚會，討論時政與中國的未來，並分享推動公民社會建設的經驗。然而，在同年12月26日，當局對參與和涉及此次私人聚會的人士展開抓捕，先後有二十多名公民及律師被失蹤或被傳喚，被指涉嫌煽動顛覆國家政權和尋釁滋事。

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