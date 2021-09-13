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繼續「撐港」 港人團體「香港邊城青年」在台立案

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
香港邊城青年13日宣布已在台正式登記立案。記者林汪靜／攝影
香港邊城青年13日宣布已在台正式登記立案。記者林汪靜／攝影

在台港人團體「香港邊城青年」13日宣布正式在台登記立案，香港邊城青年表示，在香港國安法下，香港多個民間組織及專業公會近日被迫停止營運或解散，而多名香港抗爭者遭到打壓逮捕，因此要以正式力量，繼續「撐港抗中」，並透過長期部署讓台灣能真正成為在台港人安身立命的家。

香港邊城青年執行委員代表Sky指出，邊城青年在8月11日已通過內政部的正式登記，由於台灣是個民主自由的社會，因此立案過程政府沒有給予太多的困難，其實非常順利。

香港邊城青年理事長江旻諺表示，香港情勢非常惡劣，支聯會執委遭到逮捕，更別說其他抗爭者被關進監獄裡或在法庭上受盡折磨，接下來記者協會、大律師公會、職工盟等歷史悠久的專業團體都有可能被迫解散，這也是為什麼香港邊城青年要繼續以正式身分的力量奮鬥、要繼續在台灣為香港發聲，一起與國際盟友對抗中國的極權勢力。

台灣人權促進會秘書長、香港邊城青年監事施逸翔表示，如今外界對於香港人權議題的關注度已經不比「反送中」事件如此受到關注，但香港人權狀況在香港國安法「實質戒嚴狀態」下，一天比一天糟，因此，邊城青年在台灣的相關任務和行動都非常重要。

施逸翔強調，「台灣其實離白色恐怖沒有很遠」，因此他們要堅定以人權工作來撐香港，「還要一起監督台灣政府以任何一切形式濫權的行為」，一起防止不管是台灣、香港，還是中國政府的權力可能以任何形式壯大。

香港邊城青年理事陳薇安則表示，邊城青年立案，是延續「反送中」事件的精神，更長久爭取維護香港人的人權；另一方面，隨著香港的局勢越來越緊繃，勢必會有更多的香港人來到台灣，身為台灣人互相理解是非常重要的。而正因香港面臨這麼大的政治壓力，邊城青年更需要在台灣努力深耕、長期運作，她說，邊城青年立足在台灣公民社會可以回應在台港人的實際需要，同時也能促進台灣社會與香港人的相互了解。

對於邊城青年未來的發展方向，執行委員代表Oscar提到，邊城青年未來會以更多元的方式和不同團體舉辦更多的活動，會拜訪各單位，加強與更多在台港人團體、台灣團體及台灣政府機關做更多的聯繫與溝通，比如，台港服務交流辦公室、國會香港友好連線等，希望能夠組織起更強而有力的「撐香港」平台；將更重視「撐香港」的政策議題倡議，比如，香港人權及民主條款、假港資以及反中資滲透等相關議題倡議。

此外，邊城青年會慢慢走進校園進行培力，也會持續對香港情勢做發聲。

香港 青年 人權

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