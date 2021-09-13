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傳北京擬拆分螞蟻集團支付寶 阿里股價重挫逾5％

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
傳北京擬分拆螞蟻集團支付寶。路透
傳北京擬分拆螞蟻集團支付寶。路透

據英國金融時報報導，中國監管機構正計劃拆分阿里巴巴旗下螞蟻集團的支付寶。消息一出，阿里巴巴周一股價一度重挫逾5％。

報導指，中國監管機構希望支付寶設立一個用於處理貸款業務的獨立應用程式，並將用戶數據交由新的信用評分合資企業管理。

另據香港經濟日報報導，中國監管機構已勒令螞蟻集團將貸款業務「花唄」及「借唄」的後端與其他金融業務分開，並且引入外部股東，監管機構希望這兩項業務分拆，成立一個獨立App。

阿里巴巴周一股價一度重跌超過5％。

報導引述知情人士指，中方的監管計畫還包括螞蟻將用戶數據交給一個全新、部分劃歸國有的信用評分合資公司。消息指，新公司暫時將由馬雲團隊營運。

此前已有消息指，螞蟻金服與中國國資企業將共同成立一間信用評級合資企業，預計最快於今年10月成立。

信用 花唄 香港

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