快訊

獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

幼兒園群聚案延燒 鄭文燦：桃園擴大匡列31人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港保安局長：著手推動23條立法 盼下屆立會完成

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港保安局長鄧炳強。香港電台
香港保安局長鄧炳強。香港電台

香港保安局局長鄧炳強接受訪問時指，會著手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成。他又指，「612人道支援基金」及真普聯已應警方國安處要求提交資料。

據星島網報導，鄧炳強表示，會著手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成，並指屆時會諮詢公眾。

他又指，「612人道支援基金」及真普聯已應警方國安處要求提交資料，會研究跟進行動。

鄧炳強並批評支聯會拒絕提交資料，形容是「對法治的不尊重」。對於近日先後有多個組織解散，他回應指，組織解散不代表不曾違法，但認為若組織解散後，「對社會的遺害減少，會減低他們的罪孽」。

他還說，作為候選人資格審查委員會的成員，會確保所有候選人真誠擁護《基本法》及效忠特區。他強調，參選人以往的言行亦在評估範圍內，又指警方會加強情報蒐集，確保可以安全及暢順舉行選舉。

立法會 國安

延伸閱讀

談中正紀念堂轉型 蔣萬安：全面否定抹去歷史非和解

傳公司註冊遭港府剔除 支聯會恐「被終結」

支聯會拒交資料 港警拘4人 英：京利用國安法扼殺異見

大陸通過《個人信息保護法》 2021年11月1日正式施行

相關新聞

國泰飛北京航班有炸彈？ 港警：有人報假案

大陸環球時報引述港媒報導指，香港警方11日上午約10時40分接獲報案，有人聲稱一架由香港飛往北京首都機場的班機被放置了炸...

澳門26名當選議員名單公布 空白票逾3000張

澳門昨舉行第7屆立法會選舉，40個票站完成點票，投票統計結果於今日凌晨揭曉，初步產生26名直接選舉和間接選舉議員。

談911事件20周年 王毅：選擇性反恐將自食其果

9月12日，大陸國務委員兼外長王毅在金邊與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談後共同會見記者。有記者問到，美國紐約遭受...

台駐美處傳更名 環時：美測試陸 推向攤牌的臨界點

據英國金融時報報導，美方正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。大陸環球時報...

港保安局長：著手推動23條立法 盼下屆立會完成

香港保安局局長鄧炳強接受訪問時指，會著手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成。他又指，「612人道支援基金...

黑石終止收購 SOHO中國股價急挫36%

SOHO中國與美國黑石（Blackstone）集團的交易告吹，SOHO中國的股價今天在香港股市急挫36%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。