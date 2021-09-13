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港保安局長：著手推動23條立法 盼下屆立會完成
香港保安局局長鄧炳強接受訪問時指，會著手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成。他又指，「612人道支援基金」及真普聯已應警方國安處要求提交資料。
據星島網報導，鄧炳強表示，會著手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成，並指屆時會諮詢公眾。
他又指，「612人道支援基金」及真普聯已應警方國安處要求提交資料，會研究跟進行動。
鄧炳強並批評支聯會拒絕提交資料，形容是「對法治的不尊重」。對於近日先後有多個組織解散，他回應指，組織解散不代表不曾違法，但認為若組織解散後，「對社會的遺害減少，會減低他們的罪孽」。
他還說，作為候選人資格審查委員會的成員，會確保所有候選人真誠擁護《基本法》及效忠特區。他強調，參選人以往的言行亦在評估範圍內，又指警方會加強情報蒐集，確保可以安全及暢順舉行選舉。
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