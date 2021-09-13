澳門26名當選議員名單公布 空白票逾3000張

澳門昨舉行第7屆立法會選舉，40個票站完成點票，投票統計結果於今日凌晨揭曉，初步產生26名直接選舉和間接選舉議員。

據星島網報導，在直選議員方面，澳門民聯協進會現任立法會議員施家倫以逾2.6萬票成為「票王」；立法會議員李靜儀以超過2.3萬票再成「票后」，較上屆多逾6000票。

今屆選舉有32.3萬名具投票資格的選民，投票率僅42.38%，較上屆少14.8%，是自澳門回歸以來最低。

在13萬7279選票中，有效票為13萬2056張，空白票有3141張，「廢票」為2082張。

澳門立法會選舉管理委員會主席唐曉峰表示，「白票」較上兩屆明顯增多，「廢票」則不多，約2000張左右，上屆有約1300張。

新一屆澳門立法會由33名議員組成，任期4年，其中14個議席由直選產生、12個來自間接選舉，另有7個由行政長官委任。

14名直選議席當選議員：

施家倫（26593票）、李靜儀（23760票）、高天賜（18232票）、鄭安庭（16808票）、梁鴻細（15100票）、黃潔貞（14232票）、宋碧琪（13296.5票）、梁孫旭（11880票）、謝誓宏（9116票）、林宇滔（8763票）、羅彩燕（8404票）、顏奕恆（7550票）、馬耀鋒（7116票）、李良汪（6648.25票）。

12名間選議席當選議員：

崔世昌、黃顯輝、陳亦立、林倫偉、李振宇、高開賢、崔世平、葉兆佳、王世民、何潤生、陳澤武、梁安琪。

至於委任議席的7名議員，將由澳門行政長官在收到選舉的總核算結果後15日內委任。