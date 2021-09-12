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澳門舉行立法會選舉 賀一誠：澳門無反對派或民主派

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
澳門特首賀一誠說，無論誰當選，都希望新一屆議員多花時間在議會工作。香港電台
澳門特首賀一誠說，無論誰當選，都希望新一屆議員多花時間在議會工作。香港電台

澳門舉行第七屆立法會選舉，行政長官賀一誠說，希望無論最後哪位候選人當選進入新一屆立法會，都可以花更多時間在議會工作。在每份草案未通過前，提出不同意見，立法後政府就會嚴格執行。他還說，澳門不存在反對派或民主派。

據官方香港電台報導，賀一誠與夫人鄭素貞上午十時半到所屬的慈幼中學票站投票。他在投票後回答記者提問時表示，依法不可以透露他這一票是投給哪組，但主要看參選人對澳門做過的工作。

對於社會有質疑因愛國者治澳原則，選管會取消了3組所有民主派的參選資格，政府如何處理他們過往共約3萬多名選民的意願。賀一誠重申，澳門不存在反對派或民主派。他亦不認為未來的議會因此就會減少對政府的監督。

他說，大家對政策不滿，仍然可以提出。而他稍後亦會按選舉結果，再考慮委任社會上代表了不同利益，但未必能透過直接或間接選舉的人士，進入議會。

澳門今屆立法會選舉，投票時間由早上9時到晚上9時，約32萬名已登記選民按住址分配到36個投票點內投票。根據政府提供的實時投票站輪候資料，今早以理工學院票站，最多人排隊。

澳門立法會的33名議員，由14個直選，12個間選和7名官委議員組成。今次的直選有14組共126名候選人競逐，而間選5個組別分別都只有一份名單，在投票後便當選。

立法會 投票 澳門

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