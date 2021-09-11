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陸學者：911事件讓美國「內傷和外傷」都挺重

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
美軍在阿富汗某處執行任務。（環球網）
美軍在阿富汗某處執行任務。（環球網）

「911」恐怖襲擊20周年，有人認為「911」後美國發動的「反恐戰爭」給中國快速崛起提供了機會。大陸中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，「911」之後的20年，美國「內傷和外傷」都挺重，但可惜，拜登不是好醫生。

金燦榮接受環球網採訪時表示，「911」事件後，反恐成為美國外交重點，原本用於民生的資源被用於反恐，社會治理出現嚴重問題，以致於美國「內傷」挺重。

第一，在政治決策過程中，華爾街有著超出比例的影響，導致整個國家經濟結構偏向金融資本。

第二，基礎設施現狀糟糕。坦率來講，美國「鐵公機」（地鐵、公路、機場）佈局較為合理，但基本都建成於上世界30年代，到現在快90歲了；多個城市供水、供電、通信系統非常老化。而中國的通信系統基本都是光伏、光纜，並且美國的光伏覆蓋率沒有中國高，其中一部分還是銅纜，美國的通信基站也只有40萬個，連中國的1/20都不到。

第三，貧富分化趨於嚴重。1980年時，美國五百強CEO的平均工資是白人白領工人平均工資的80倍；到2000年變成了450倍；2020年，這個數字變成了700倍。

第四，種族矛盾激化。在上世紀六七十年代黑人民權運動後，美國的種族矛盾有所緩解，但近年又重新激化，特別是2016年川普執政後。另外，還有社會犯罪率上升、槍支毒品氾濫等問題。總之，美國社會這些問題本來就存在，但在美國耗費大量資源去反恐後，這些問題、矛盾更突出了。

從「外傷」層面而言，美國的「雙標」損害其國際公信力，「美國優先」政策削弱了其與盟友的關係。就近期阿富汗撤軍而言，美國奉行美國軍人、軍火商優先撤離，不管朋友，部分美國平民也不管。

金燦榮說，「911事件」讓美國病情加重。如果沒有「911」，美國的病症會發展得慢一點。「但美國精英層有個毛病，他們把美國內外的問題都歸咎於中國。美國自己把自己折騰病了，結果他要我們中國吃藥，於是中美關係必然下滑」。

反恐 戰爭

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