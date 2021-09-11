有48年歷史的香港教協 今正式表決通過解散

香港教協今日召開第二次特別會員代表大會決議解散。教協創立於1973年，至今已有48年的歷史，有9.5萬名會員，是香港最大的行業工會組織，因不敵政治壓力，正式畫下句點。

據港媒星島日報報導，教協會長馮偉華下午向媒體表示，今天有大約140名會員出席，其中有大約132人讚成解散。

他說，現階段會做好解散程序，包含變賣物業、處理僱佣事宜、遣散員工及處理合作伙伴的結束工作，當所有工作完成後有餘款，將會與會員均分，若有會員未能及時領取，教協將會將餘下的款項捐去合法的教育團體及慈善團體。

此外，會上有7項動議，全部都以絕大多數獲得通過，會按照通過動議結果執行解散程序。

馮偉華表示，自己的心情非常沉重，也感到可惜，會盡自己能力做好解散工作。

據香港電台報導，做了20年會員的陳老師表示，他感到心好痛，形容香港的教育界已進入黑暗時代。香港沒有言論自由。他說自己投票支持解散教協，是因為希望保護前線的老師及教協的職員。