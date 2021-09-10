吳釗燮稱聯大2758號決議排除台灣 北京批：台獨言論

外交部長吳釗燮的專文8日登上美國「波士頓環球報」，其中指出在中華人民共和國施壓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯大第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據。大陸外交部發言人趙立堅對此稱，這是一番徹頭徹尾的「台獨」言論。

趙立堅今在例行記者會上稱，吳釗燮上述言論是徹頭徹尾的「台獨」言論。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國在聯合國的代表權，當然包括台灣在內。

他說，「在台灣地區參與國際組織問題上，中方立場是一貫的、明確的，這必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議確認的重要原則。」

趙立堅又說，聯大第2758號決議已經從政治、法律和程序上明確承認，「中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表」，根本不存在所謂錯誤引用問題。

最後，趙立堅稱，「我們奉勸民進黨當局停止搞法理『台獨』，停止政治操弄，不要再自取其辱。」