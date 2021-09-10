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港媒：中國大陸放緩審批網路遊戲 遏止年輕人成癮

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香港《南華早報》9日引述消息人士說法稱，中國當局已暫時放緩對所有新的網路遊戲的審批，藉以遏制年輕人遊戲成癮的現象，何時恢復暫不清楚。圖／德國之聲中文網
香港《南華早報》9日引述消息人士說法稱，中國當局已暫時放緩對所有新的網路遊戲的審批，藉以遏制年輕人遊戲成癮的現象，何時恢復暫不清楚。圖／德國之聲中文網

香港《南華早報》週四（9月9日）引述消息人士說法稱，中國當局已暫時放緩對所有新的網路遊戲的審批，藉以遏制年輕人遊戲成癮的現象，何時恢復暫不清楚。這一項決策，預計將進一步打擊包含騰訊和網易在內的中國遊戲公司。

《南華早報》稱，負責審批新遊戲的主管機關中國國家新聞出版署於8日邀請騰訊及網易的代表人一同與會，討論如何對中國未成年人沉迷網路遊戲的現象進行限制，之後便出台了放緩審批的決策。一名了解會議狀況的人士表示，在此之前，新遊戲的許可程序已經放緩了一個多月。

路透社分別向騰訊及網易請求置評，騰訊拒絕發表評論，網易則沒有立即回應評論請求。然而，中國遊戲媒體GameLook報道，網易CEO丁磊在公司內網辟謠，稱《南華早報》報道為「假消息」。GameLook稱該信息經證實後，確實為丁磊本人所發。

截至目前，國家新聞出版署仍未公布8月份的遊戲批准名單。《南華早報》報道，這打破了其自2019年5月以來，在每月中旬或月底公布新許可遊戲的慣例，每個月通常有80到100款遊戲獲得批准。

由騰訊代理的網路遊戲《英雄聯盟手遊》原定於9月15日開啟「不刪檔測試」，9日上午卻突然發布消息稱，將新增一輪限量測試，於9月15日啟動，並延續至國慶假期後。

「不刪檔測試」是遊戲公司進行試營運的流程，許多公司將其當作遊戲正式推出前的行銷手法。如今延後「不刪檔測試」，有中國網友稱：「（這款遊戲）日本、台灣都已經玩一年了，我們卻還在內測。」

中國政府近來針對科技、教育和房地產等各項領域進行整頓，而快速成長的中國遊戲產業也是重點整治項目。國家新聞出版署在8月底時宣布，禁止18歲以下的人每周玩超過3小時的網路遊戲，官媒稱其為危害中國青少年的「精神鴉片」。

2018年3月，北京也曾暫停網路遊戲的審批長達近9個月，中國官媒《央視》報道，當時有超過28000家遊戲公司在2018年和2019年倒閉 。

（綜合報導）

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網路遊戲 未成年

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