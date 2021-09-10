大陸娛樂圈推「持證上崗」制 宛如台灣戒嚴時代

中國官方持續對娛樂圈下重手，並接二連三對演藝人員發布新政策。中國媒體報導，有專家提出建議，要求演藝人員應「持證上崗」，通過注冊登記來受管制，引發討論。

日前，中國國家廣播電視總局辦公廳最近發布的《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》中，要求「嚴格執行主持人持證上崗」，隨後中國《法制日報》在9月8日發表文章稱，建議對所有明星實名登記造冊，以徹底整改娛樂圈的亂象。

該報道指出，有專家建議對演藝人員也實行「持證上崗」制，「凡是沒有注冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。此說法在網路上引發許多網友的討論，《北京青年報》指出，很難用統一標準去認證演員能力。

該報導引述中國演出行業協會秘書長潘燕點說法稱，「演員的藝術能力如何去判斷呢？畢竟，藝術不是賽跑，沒有統一的標準，對於觀眾來說，蘿蔔青菜各有所愛，很難用一個統一標準去做認證」。

中國媒體指出，在中國，上世紀90年代一些演員上台表演是需要演出證的，後來隨著有關部門簡政放權，加上《營業性演出管理條例》的修改，到本世紀初，演員演出不再需要演出證。報導指出，很難用統一標準去認證演員能力。

宛如台灣戒嚴時期

新加坡《聯合晚報》9日報導稱，若中國確定設立藝人考試制度，那就和當年戒嚴時期的台灣頗有幾分相似，並指「當年台灣為了反共丶掃除日本殖民時期在娛樂方面的影響丶團結全台民眾，對娛樂圈推出許多嚴格的規定，包括登記與演出管理制度，直到1987年解嚴為止」。

報導並稱，比如現任台灣立委余天過去是台灣知名歌手，就曾因為在表演時開黃腔，導致演員證被吊銷一年，還連帶影響了歌廳被罰停業三天。

對於專家建議「持證上崗」制，中國網友們看法不一，有人表示支持，並稱「理所當然」。微博上，有人主張演員起碼要完成9年義務教育後才能申請領證，獲得最多網友認同；還有人主張追加「定期考核」或「政治審查」，而且要年年審核，但也有網友持保留態度，認為此舉有些「形式化」，也有人認為光憑考試很難規範道德思想等問題。

台灣過去也曾因為要求街頭藝人考照而引發爭議，批評者認為宛如回到戒嚴時代，並稱「演藝圈歌星證都廢除很久了，想在街頭表演卻得要考照證，要求廢除」，許多民意代表呼籲希望廢除街頭藝人考照制度，但目前該措施仍存在。

國台辦歡迎台灣藝人赴陸發展

日前，台灣藝人張鈞甯因11年前的碩士論文中提及「我國」一詞，而遭部分中國網友質疑有「台獨」傾向。對此，台灣總統蔡英文8日在臉書發文稱，「因為言論不合己意就封殺丶剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮9日回覆媒體提問時稱，「民進黨當局有關言論純屬蓄意污蔑丶轉移焦點」。朱鳳蓮說：「我們一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展。」

她並表示，越來越多台灣藝人投入兩岸影視創作和綜藝節目，批評台灣一些政治勢力和不良媒體別有用心，蓄意制造事端，企圖通過干擾阻撓台灣藝人在大陸發展，破壞兩岸人文交流氛圍，惡化兩岸關係。並說，「希望兩岸同胞擦亮眼睛，更精準地辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為」。

對此說法，中國網友紛紛表示支持，有網友在微博寫道「官方認定張鈞甯沒問題」丶「拜托大家理性一點，不要隨便給人扣帽子」丶「理智看待問題 別跟風造勢」。

針對「台獨」的質疑，張鈞甯工作室9月6日發表聲明駁斥，並強調「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。

（綜合報導）

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