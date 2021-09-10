港媒：港府運用權力 將支聯會剔出註冊公司名冊
港媒消息指出，香港保安局局長運用權力，將香港支聯會剔出註冊公司名冊，保安局要求支聯會可在9月24日前提出書面解釋，最終決定須交由行政長官及行政會議裁決。
綜合星島日報等多家港媒報導，警方國安處上月底發信給支聯會7名常委，要求他們在9月7日前提交所要求資料及證明文件，需交代過去8年的財政、會議與活動紀錄。
但是支聯會並未按時提交，並赴灣仔警察總部交代拒交資料的理由；香港保安局局長鄧炳強同日表示，會立即針對不遵守法例的事件採取法律行動。
之後，除了香港支聯會副主席鄒幸彤及三名常委在8日被捕後，香港支聯會常委徐漢光9日也被捕。港警國安處還大舉搜查香港支聯會位於旺角的「六四紀念館」。
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