時隔7個月 習近平10日上午再度與拜登通電話

據大陸央視新聞快報，大陸國家主席習近平9月10日上午應約同美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題，進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

外電報導，白宮表示，「兩位領導人進行了廣泛的戰略討論，他們討論了彼此利益相符的領域，以及彼此在利益、價值觀和觀點上分歧的領域」。

白宮也說，拜登強調美國對印度—太平洋地區和全世界的和平、穩定與繁榮的長期關注，也「討論兩國應確保競爭不會變為衝突的責任」。

據稱，這次對話由拜登主動提出，因為這幾個月美中內閣層次的會談始終沒有成果。白宮官員透露，拜登的目的是要看看是否親自跟習近平溝通，可以打好雙方較認真的關係，以利推展雙方可以合作的議題。

美國副國務卿薛曼7月底訪問天津、美國氣候變化特使柯瑞日前訪問天津，在與北京當局的會談中都未能達成華盛頓預期的目標。

習近平與拜登上一次通電話是今年2月11日農曆除夕上午。大陸官方媒體當時報導，兩國元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。

習近平當時告訴拜登，過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。當前，中美關係正處於重要關口。推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。

習近平當時呼籲美方，中美應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動兩國關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

拜登當時則表示，兩人這通電話講了2小時，「相談甚歡」。