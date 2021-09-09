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指揮中心「強化機組員防疫」獲三共識 將打第三劑疫苗

香港選委會選舉將至 保安局長：紀律部隊準備就緒

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港保安局局長鄧炳強。圖／中通社
香港保安局局長鄧炳強。圖／中通社

香港保安局局長鄧炳強9日指出，香港將於9月19日舉行2021年選舉委員會選舉，保安局和轄下所有紀律部隊已準備就緒，全力配合港府相關部門做好選舉工作，確保活動能夠在安全穩定的環境下進行。

據大陸央視新聞報導，鄧炳強強調，2021年選舉委員會選舉，是根據「2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例」舉行的第一場關係香港未來有效管治的重要選舉。作為候選人資格審查委員會一員，他與其他成員必定嚴格把關。

他並提及，「完善香港選舉制度進一步提升了選舉的廣泛代表性，例如在選舉委員會加入更多代表基層的組別，符合香港特區實際情況，體現社會整體利益。」

除了9月19日的選舉委員會選舉外，另有立法會和行政長官兩場重要選舉將於今年12月和2022年3月分別舉行。鄧炳強表示，香港保安局會與港府其他相關部門緊密合作，制定妥善保安計畫，確保所有與選舉相關的活動能夠順利及有序地進行。

香港選舉 立法會

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