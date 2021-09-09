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日防衛副大臣稱台灣和平穩定是己事 北京：極其荒謬

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網
大陸外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網

日本副防衛大臣中山泰秀日前表示，日本會把台灣的和平穩定當作自己的事。大陸外交部發言人趙立堅9日表示，此番言論極其荒謬，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已經向日方提出嚴正交涉。

日本副防衛大臣中山泰秀日前稱，台灣與日本的距離非常近，就像鼻尖到嘴巴，所以日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當做別人的事。

趙立堅9日在大陸外交部例行記者會上回應此事。他將中山泰秀稱為「日本政客」，並稱其涉台言論是極其荒謬的，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已經向日方提出嚴正交涉。

趙立堅指出，「日本軍國主義分子發動對外侵略戰爭，就把地理鄰近作為一個主要藉口。在21世紀的今天，日本竟然還有一股勢力鼓吹這一邏輯，這是十分危險的動向」。

他強調，「我們要對此表示高度警惕，尤其在台灣問題上，日本對中國人民負有歷史罪責，更應謹言慎行，日方應立即停止干涉中國內政，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

趙立堅最後稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

日本 趙立堅 外交部

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