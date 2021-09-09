國民黨質疑逾4100萬援港預算巧立名目 陸委會駁：需要

立法院國民黨團總召費鴻泰8日質疑，台灣駐港辦事處人員已全部撤回，陸委會卻擴編4100多萬元預算到「台港經濟文化合作策進會」，不應巧立名目。陸委會9日強調，策進會從成立以來到現在對維繫台港互動穩定有其必要性，這些預算的編列不是巧立名目，而是評估需要。

策進會明年度預算，編列3142萬元辦理台港交流業務，計畫持續推動台港經貿交流，執行香港人道援助關懷行動專案，建立與各地方政府及民間團體的聯繫協助機制，強化對在台港人的服務，以及推動港人人道援助關懷工作，港人來台就學、就業、投資、諮詢服務、跨國企業與法人團體來台投資的專業協助。

此外，策進會也編列942萬3千元人員維持費，以維持該會及「台港服務交流辦公室」日常業務運作的必要開支。

費鴻泰質疑，陸委會明年度仍編列台港經濟文化合作策進會預算，應回到陸委會港澳處工作執掌，不應巧立名目。

對此，陸委會副主委李麗珍於9日的例行記者會上表示，策進會已成立許久，主要是推動港台之間經貿及文化的互動，底下也有經濟合作委員會、文化合作委員會，在當前兩岸、台港情勢下，這些委員和策進會同仁都持續推動增進台港民間交流的工作。

她說，為因應香港變局，陸委會也依據總統和院長指示，規畫一個香港援助與關懷行動專案，在策進會底下也設立了台港服務交流辦公室，提供港人必要的照顧及服務。

李麗珍強調，顯然策進會除了過去的工作規畫，目前的推動工作也是整個社會的長遠共識，策進會從成立以來到現在對於維繫台港的互動穩定有他的必要性，因此這些預算的編列並不是巧立名目，而是評估他的需要。

另一方面，香港警方國安處8日上午逮捕多名支聯會成員，包括副主席鄒幸彤等。被捕者均被指控涉及違反「香港國安法第43條實施細則」附表5的規定提供資料罪，而港警9日又到支聯會之前營運的「六四」紀念館蒐證。

對此，李麗珍回應，「對於港府用所謂港版國安法來整肅民間組織還有不同政治意見的人士，我想各界都高度關切，呼籲相關方面要停止政治威脅和打壓，因為這對香港的發展是毫無助益的。」