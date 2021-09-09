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疫後恢復兩岸交流 陸委會：政府正面看待

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會副主委李麗珍。圖／陸委會提供
陸委會副主委李麗珍。圖／陸委會提供

陸委會副主委李麗珍今日表示，政府對疫後恢復兩岸間的正常、健康、有序的交流持正面態度看待，之後會針對中央疫情指揮中心對疫情的判斷、國際疫情發展，以及國內防疫能量，尤其關注兩岸互動情勢發展等各方因素，會在兼顧防疫作為之下，循序推動兩岸人員運輸往來的措施。

海基會上周舉行聯席會議，海基會代理董事長許勝雄指，疫情後恢復交流是雙方共同努力方向，也提到兩岸進行對話，應事先透過政府授權管道，民間人士協調聯絡。陸委會對此做出上述表示。

對於陸生、陸媒等來台交流狀況，李麗珍指出，據我方了解，新學期教育部核定超過600名陸生來台就學，陸生將依照防疫安排，進入集中檢疫所或防疫旅館隔離檢疫。

針對暫時還沒辦法入境的陸生，李麗珍指出，陸委會會洽詢教育部與各學校要啟動上一次安心就學措施，包含線上註冊、同步遠距教學等，保障陸生的就學權益。

至於陸港澳生登記疫苗的狀況，李麗珍指出，政府在7月29日開放合法停留但沒健保卡的外籍人士登記接種疫苗的意願。根據了解，有很多陸生完成登記，但疫苗是疾管署的權責，陸委會沒有陸生登記意願與施打情形的相關數據。陸生若遇到就學、打疫苗的困難，可向陸委會、海基會與教育部反應。

而陸媒是否能恢復正常輪調？李麗珍則指，政府支持兩岸新聞媒體正常交流立場不變。目前是基於整體防疫管控需要，暫時停止包含駐點記者在內的大陸專業人士入境。但是考量到兩岸新聞交流對兩岸間的良性互動有其正面意義，對來台接替的陸媒記者，目前是採取個案審查方式，專案同意入境。

李麗珍說，對來台陸媒的申請案件，陸委會協同文化部提供相關協助，對相關個案進行審查，陸媒在台記者都能順利輪替，執行上沒有窒礙，未來會基於整體防疫政策，本於分流分眾、井然有序的原則，會同指揮中心研議恢復各類專業人士來台案件。

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