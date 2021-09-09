陸委會：8成民意支持台灣唯一選項是更強大、捍衛主權

陸委會公布最新民調，副主委李麗珍表示，民調顯示，有8成以上民眾支持總統強調台灣唯一選項選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己；也有8成以上民眾支持政府強化國家安全與自我防衛能力，捍衛國家主權及台灣民主；更有近9成民眾反對中共的「一國兩制」，對我外交打壓，以及經濟外交的手段就立陶宛設台灣辦事處一事對我施壓。

陸委會9日舉行例行線上記者會，陸委會表示，有83.9%的民眾支持總統強調台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己；81.3%支持政府強化國家安全與自我防衛能力；82.8%捍衛國家主權及台灣民主。

陸委會強調，台灣多數民意反對中共對台政治軍事等施壓，認同政府堅定維護主權安全的兩岸政策立場。

陸委會表示，調查結果顯示近9成民眾反對中共「一國兩制」（87.5%）、對我外交打壓（89.4%）、一再以經濟外交手段施壓立陶宛有關設立台灣代表處事（88.8%）。

面對中共刻意操作國際對台的安全承諾，有7成民眾不認同中共的作法（70.4%）；此外，近9成民眾支持政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀（88.6%）。

陸委會強調，面對中共不斷吸引拉攏台灣高科技人才，逾6成民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員赴陸（64.2%）；未來疫後如重新開放邊境，支持政府嚴審中國大陸人士來台申請（64.0%）。

另在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（85.4%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為73.0%、57.9%，8成以上民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2350萬人決定（85.1%），維持長期穩定態勢。

陸委會表示，近期國際社會關切台海情勢和平穩定的重要性。台灣做為區域負責任的一方，將致力維護台海和平現狀，堅定捍衛國家主權與安全，並持續與有共同價值的友好夥伴深化合作；呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。

陸委會指出，此次調查是陸委會委託政大選舉研究中心，在今年9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。