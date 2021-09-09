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中共中宣部籲娛樂圈棄低級趣味 愛黨愛國、崇德尚藝

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國大陸近日整治娛樂圈亂象，著名演員趙薇也被官方點名。（中新社）
中國大陸近日整治娛樂圈亂象，著名演員趙薇也被官方點名。（中新社）

大陸官方近日接連出手整治娛樂圈亂象，中共中宣部副部長、國家廣電總局局長、黨組書記聶辰席9月7日要求文藝從業者「始終把愛黨愛國作為本分、作為職責」，並要嚴守底線，不碰紅線，自覺摒棄「低俗、庸俗、媚俗的低級趣味」等。

據《解放日報》報導，聶辰席7日在北京出席國家廣電總局召開的「廣播電視和網絡視聽文藝工作者座談會」時，作上述表示。

聶辰席要求，廣播電視和網絡視聽文藝工作者要「深入學習領會習近平總書記的重要論述」，「要明大德、立大德，厚植愛黨愛國情懷。始終把愛黨愛國作為本分、作為職責，作為心之所繫、情之所歸，作為從藝的第一位要求」。

他還說，文藝工作者要「培育和踐行社會主義核心價值觀，講品位、講格調、講責任，自覺摒棄低俗、庸俗、媚俗的低級趣味，自覺反對拜金主義、享樂主義、極端個人主義的腐朽思想」。

據報導，這場會議以「愛黨愛國、崇德尚藝」為主題，要求進一步加強廣播電視和網絡視聽文藝節目及人員管理，推動廣播電視和網絡視聽文藝持續健康發展。

報導引述與會業界代表發言稱，極個別演員「政治素質不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，人民群眾反映強烈」，加強演員隊伍建設十分重要。

北京

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