陸學者：厭華、反華、抗華正成為日本國內政治正確

日本政壇因首相菅義偉表明不連任出現變局，中國社科院日本所副所長吳懷中指出，中日關係已經出現「典範轉移」，「厭華」、「反華」、「抗華」正在成為日本國內的政治正確。過去北京熟悉的一些工作方法，可能不再適用於當前雙邊關係的處理。

吳懷中在《環球網》撰文分析當前中日關係指出，2020年春夏至今，自民黨內的保守右翼與鷹派勢力不斷挑戰中日間的政治共識和互信基礎，近期自民黨內某些勢力的言行更已嚴重踩線越界，典型動向就是自民黨與民進黨舉行「防務外交2+2」對話會。

文章稱，菅義偉開始執政時，曾一再表示要構築穩定的中日關係，結果卻是過去一年來中日關係嚴重倒退。當前，日本選戰正趨激烈，有三點因素可能導致中日關係出現不確定性：

一、不管誰當選，短命概率都較大，繼任者同樣面臨執政基礎不牢的難題。這容易導致政策缺乏連貫性，政令統合及決策成效出現問題，對外關係出亂生禍。

二、「厭華」、「反華」、「抗華」正成為日本國內政治正確，未來新領導人為維持政權可能會迎合保守右翼及鷹派勢力，在對華政策上很難革故鼎新。

三、參選群體作為中生代或少壯派政治家代表，親美保守、對華抗衡是基調，或者即便本人相對溫和穩健，但為了在當下氛圍中造勢拉票，也要對華示強示硬。

吳懷中認為，這實際是當下中日關係「範式之變」（典範轉移）的一種體現，即雙方的基本相處之道或關係模式，由於日本內政因素而發生重要改變。過去中方熟悉的一些工作方法，可能不再那麼適用於與這個時代的日方政客群體打交道或是雙邊關係的處理。

吳懷中並提出，需關注兩個影響今後中日關係的日方政情變化：

一、在可預見的未來一段時期，自民黨的黨政領導層很可能無力或無意壓制黨內「非健康勢力」攪亂、禍害中日關係。

二、此次選戰的博弈角力，包括自民黨幹事長二階俊博可能被以「下克上」形式逼退，也在促壓「友華派」加速萎縮及邊緣化。

他指出，日本對華溫和派或穩健派的政治角色和存在感全面走弱，將使中日間的有效溝通渠道和高層人脈關係更加不暢。

吳懷中稱，在菅義偉執政後半段，中日關係實際上已走進死胡同，日本政權更替理論上提供了一個關係重置的機會。明年將是中日邦交正常化50周年，希望日方能以此為契機，推動中日關係轉圜並健康穩定發展。