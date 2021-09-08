陸商務部副部長：中美綠色低碳合作離不開穩定經貿關係

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文8日表示，中美加強綠色低碳合作，離不開健康穩定的雙邊經貿關係大環境。他並強調，單邊主義、貿易保護主義不僅損害中美兩國利益，也不利於全球經濟復甦。

據「商務微新聞」微信公眾號消息指出，王受文8日在廈門第21屆中國國際投資貿易洽談會期間舉行的中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會開幕式上發表主旨演講時表示，中美加強綠色低碳合作，離不開健康穩定的雙邊經貿關係大環境，事實早已證明，中美經貿關係的本質是互利共贏。

王受文指出，中美作為世界上兩個最大經濟體，加強經貿合作，不僅對兩國經濟、對兩國人民有好處，對世界經濟增長也有著舉足輕重的作用。單邊主義、貿易保護主義不僅損害中美兩國利益，也不利於全球經濟復甦。

王受文說，當前中美關係正處在一個重要關口，雙方應積極發揮經貿關係「壓艙石」和「穩定器」作用，加強合作、管控分歧，推動中美經貿關係早日回到正軌，在互惠互利的基礎上取得更大發展。