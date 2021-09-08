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香港支聯會副主席鄒幸彤及多名幹部 遭警方逮捕

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港支聯會副主席鄒幸彤等多名成員，8日上午遭警方逮捕。（取自鄒幸彤臉書）
香港支聯會副主席鄒幸彤等多名成員，8日上午遭警方逮捕。（取自鄒幸彤臉書）

香港支聯會表示，警方國安處8日上午上門逮捕多名支聯會常委，包括副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉。

據香港「星島日報」報導，香港警方8日上午到鄒幸彤位於中環美國銀行中心的辦公室調查，之後將她帶走。據了解，被捕者均被指控涉及違反「香港國安法第43條實施細則」附表5的規定提供資料罪。

支聯會近日表示，不會遵從警方國安處要求繳交資料，並重申支聯會並非外國代理人，國安處沒有交代要求他們繳交資料的理據。

香港警方則重申，若未能按時提交資料，可罰款港幣10萬元及監禁半年，相關人士及團體將要承擔法律責任。

香港保安局長鄧炳強表示，如果有任何人不按照國安處要求繳交所需資料，當局會採取執法行動。他還說，支聯會被定義為「外國代理人」，所謂外國代理人即受外國政治團體資金資助，為外國利益進行活動，由於不排除日後會有檢控行動，但目前不方便透露詳情。

香港支聯會是香港最大的民主派政治組織，最為外界所知的是每年舉辦六四大遊行、六四維園燭光晚會兩大活動。

香港 國安法 六四

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