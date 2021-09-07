傳宏都拉斯可能和大陸建交 國台辦：台灣不自量力

針對宏都拉斯總統競選人稱若勝選將同中國大陸建立外交關係。大陸外交部和國台辦發言人七日都表示，中國大陸歡迎一切認同、支持一個中國原則的言行。中方正告台灣當局，「台獨」是死路一條。

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識。堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」中方歡迎一切認同、支持一個中國原則的言行。「我們也正告台灣當局，『台獨』是死路一條。金援外交的伎倆遭人唾棄。任何逆歷史潮流，挾洋自重的圖謀注定會以失敗而告終。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則以答記者問形式表示，大陸有關部門已表明北京立場。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。「我們希望有關國家按照一個中國原則處理台灣問題」。

她還稱，「民進黨當局基於『台獨』政治本性，顛倒黑白，自欺欺人，企圖在國際上離間生事，更是不自量力。」