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台擬參與區域經濟合作 陸嗆：須按一中原則處理

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
有智庫建議台灣應該把加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」列為優先事項。圖為高雄港貨櫃作業區。照片／報系資料庫
有智庫建議台灣應該把加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」列為優先事項。圖為高雄港貨櫃作業區。照片／報系資料庫

有智庫建議台灣應該把加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」列為優先事項，對此，大陸外交部發言人汪文斌7日表示，台灣參與區域經濟合作必須按一個中國原則來處理，陸方堅決反對任何國家與台灣簽署具有主權意涵和官方性質的協議。

澎湃新聞報導，有智庫認為，如果中國大陸先加入CPTPP將阻礙台灣加入，參加區域貿易一體化，因此台灣應該把加入CPTPP作為優先事項。汪文斌在例行記者會上重申，中方的立場是明確而堅定的，堅決反對任何國家與台灣簽署具有主權意涵和官方性質的協議。

CPTPP目前共有11個成員國，涵蓋日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利和馬來西亞。今年6月，英國獲准啟動加入CPTPP的程序。

CPTPP是亞太第一大自貿區和世界第三大自貿區。2018年12月30日，CPTPP正式生效，生效後的CPTPP占全球經濟總量的13%，占全球出口的27.3%，進口的27.5%，覆蓋5億人口。

CPTPP的前身是「跨太平洋夥伴協定」（TPP），但美國前總統川普在2017年簽署行政命令，退出TPP。

TPP

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