陸農業部官員：中國糧食減損1% 可多養活1,600萬人

大陸將於9月9日至11日在山東省濟南市舉辦「國際糧食減損大會」，農業農村部副部長馬有祥指出，糧食安全已是全球糧農治理的重要內容。全球氣候變化和新冠肺炎疫情大流行，為世界糧食安全帶來重大挑戰。若中國糧食能減損一個百分點，就可多養活約1,600萬人。

在大陸國家主席習近平倡議下，首屆「國際糧食減損大會」將在山東舉行。馬有祥7日出席大陸國務院新聞辦公室為此舉行的記者會時表示，大會已邀請到包括G20國家農業部長、聯合國糧食峰會特使等國際機構負責人，以及烏拉圭、斐濟等國代表參與線上發言。

馬有祥說，中國政府高度重視糧食生產和節糧減損。近年來，中國在保障糧食安全和節糧減損方面進行了積極探索，形成一些有益的經驗做法，將以召開本次大會為契機，推動建立國際糧食減損合作機制，共同促進世界糧食安全。

馬有祥指出，糧食的損失浪費現象在全球範圍內普遍存在，聯合國糧農組織發布的「2019年糧食及農業狀況」就提到，全球在收獲後到零售前的供應鏈環節內損失的糧食約占總產量的14%，新冠疫情則使這個問題更加突出。

他表示，世界糧食年產量約28億噸。按一人一年400公斤糧食計算，若全球糧食減損一個百分點，就可多養活約7,000萬人；若中國糧食減損一個百分點，相當於減少損失650萬噸，則可多養活約1,600萬人。馬有祥說，「從這個意義上來說，減損就是增產」。

此外，按生產一噸糧食需3畝左右的耕地計算，世界糧食每減損一個百分點，相當於節約耕地8,000多萬畝。馬有祥稱，因此節糧減損還可節約珍貴的水土資源，減少化肥農藥等投入品的消耗。

他指出，新冠肺炎疫情使得國際糧食供應鏈遭受衝擊，導致世界糧食安全狀況不斷惡化，近20個國家採取了糧食出口限制。根據聯合國的報告，去年全球至少有1.55億人面臨重度糧食不安全，為近五年新高。

馬有祥表示，發展中國家的設施、技術差一點，因此糧食損失較多。發達國家不缺錢、不缺糧，但浪費比較多。減少糧食損失浪費，對保障世界糧食安全的意義已更為凸顯。