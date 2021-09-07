快訊

校園霸凌嚴重！立委兒子生殖器被踹到流血 對方僅願賠1萬元

群聚擴大！綠委羅致政開第1槍 籲新北全市預防性停課

陸農業部官員：中國糧食減損1% 可多養活1,600萬人

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為重慶市南岸區廣陽島，8月31日水稻收割景象。中新社
圖為重慶市南岸區廣陽島，8月31日水稻收割景象。中新社

大陸將於9月9日至11日在山東省濟南市舉辦「國際糧食減損大會」，農業農村部副部長馬有祥指出，糧食安全已是全球糧農治理的重要內容。全球氣候變化和新冠肺炎疫情大流行，為世界糧食安全帶來重大挑戰。若中國糧食能減損一個百分點，就可多養活約1,600萬人。

在大陸國家主席習近平倡議下，首屆「國際糧食減損大會」將在山東舉行。馬有祥7日出席大陸國務院新聞辦公室為此舉行的記者會時表示，大會已邀請到包括G20國家農業部長、聯合國糧食峰會特使等國際機構負責人，以及烏拉圭、斐濟等國代表參與線上發言。

馬有祥說，中國政府高度重視糧食生產和節糧減損。近年來，中國在保障糧食安全和節糧減損方面進行了積極探索，形成一些有益的經驗做法，將以召開本次大會為契機，推動建立國際糧食減損合作機制，共同促進世界糧食安全。

馬有祥指出，糧食的損失浪費現象在全球範圍內普遍存在，聯合國糧農組織發布的「2019年糧食及農業狀況」就提到，全球在收獲後到零售前的供應鏈環節內損失的糧食約占總產量的14%，新冠疫情則使這個問題更加突出。

他表示，世界糧食年產量約28億噸。按一人一年400公斤糧食計算，若全球糧食減損一個百分點，就可多養活約7,000萬人；若中國糧食減損一個百分點，相當於減少損失650萬噸，則可多養活約1,600萬人。馬有祥說，「從這個意義上來說，減損就是增產」。

此外，按生產一噸糧食需3畝左右的耕地計算，世界糧食每減損一個百分點，相當於節約耕地8,000多萬畝。馬有祥稱，因此節糧減損還可節約珍貴的水土資源，減少化肥農藥等投入品的消耗。

他指出，新冠肺炎疫情使得國際糧食供應鏈遭受衝擊，導致世界糧食安全狀況不斷惡化，近20個國家採取了糧食出口限制。根據聯合國的報告，去年全球至少有1.55億人面臨重度糧食不安全，為近五年新高。

馬有祥表示，發展中國家的設施、技術差一點，因此糧食損失較多。發達國家不缺錢、不缺糧，但浪費比較多。減少糧食損失浪費，對保障世界糧食安全的意義已更為凸顯。

食安 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

響應「光盤行動」 湖南一校長廚餘桶旁吃學生剩菜

登山糧食規劃報你知！顛覆傳統登山補給方式　根據行程補充熱量

全球糧價回升至近十年高點 通膨疑慮再起

神學士掌權後恐迎黑暗時代 阿富汗經濟面臨「災難中的災難」

相關新聞

陸農業部官員：中國糧食減損1% 可多養活1,600萬人

大陸將於9月9日至11日在山東省濟南市舉辦「國際糧食減損大會」，農業農村部副部長馬有祥指出，糧食安全已是全球糧農治理的重...

新疆人權活動家遭禁入哈薩克

擁有美俄雙重國籍的新疆維吾爾人權活動家斌吉恩（Gene Bunin）周一 (9月6日)向法新社表示，他被哈薩克政府拒絕入境。這是他在去年被烏茲別克拒絕入境後，被第二個中亞國家擋在國門之外。

德駐中大使上任2周突去世 梅克爾震驚、死因未公布

德國外交部6日表示，德國駐中國大使賀岩（Jan Hecker）去世。梅克爾對賀岩的去世深感震驚，「我為失去一位多年來備受...

赴阿富汗參加神學士活動? 中國仍然避答

半島電視台援引神學士消息指出，阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)邀請土耳其、中、俄、伊朗、巴基斯坦和卡塔爾等國參...

國安法定罪者 港擬禁任社工

《港區國安法》實施逾年，據悉，國安法定罪者擬禁任社工， 最快今年修例。

中共宣傳片「駐藏大臣」 重申活佛轉世金瓶掣籤

中共入藏70年，當局近期將推出以清代「廓爾喀之役」為背景的宣傳片，暗指外國勢力介入西藏，重申藏蒙各大活佛轉世須按「金瓶掣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。