與解放軍共享資料？華大基因產品被5國盯上

大陸基因公司龍頭華大基因集團（BGI Group）被指與解放軍合作，路透6日報導，華大基因旗下「NIFTY」產前檢測品牌，遭五個國家的衛生監管當局用來檢視收集女性和胎兒DNA。但一些推廣該產品的醫生和銷售該產品的診所表示，並不知道生產該產品的公司也與大陸軍方開展合作研究。

報導稱，德國、澳洲、愛沙尼亞和加拿大的監管機構呼籲，華大在使用女性基因數據方面要有透明度。

這項產前檢測是由總部位於深圳的華大基因以「NIFTY」品牌名稱生產與行銷，至少在52個國銷售，用以篩查唐氏綜合症和其他80多種遺傳病，全球已有840萬名婦女使用過這項產品。

海外監管機構曾提出擔憂，當基因數據從一個國家傳送到另一個國家時，監管面臨的挑戰。加拿大的隱私權專員說，有關「高度敏感」信息的重要問題，加拿大監管機構正在調查此事。斯洛維尼亞和德國則表示，基於歐盟數據保護規定，正在審視這個產前篩查測試。

路透上月曾報導，華大與解放軍的一些醫院合作開發和改進這項產前測試，有超過12項科學研究，其中包括臨床試驗。華大利用孕婦的基因數據用於研究人口特徵，它還與解放軍在其他研究領域合作。

對此，華大反駁稱，拒絕接受任何有關它與軍方合作研發NIFTY測試的說法，並表示與軍方醫院合作並不等同於跟軍方一起研發該測試產品。該公司與數以千計的醫療機構合作，世界上許多企業也與軍方合作。該公司遵守法律法規，NIFTY僅有5%受試者是海外婦女。

華大基因成立於2010年，被譽為「中國基因定序龍頭」，是全球最大基因組學研發機構。該公司擁有5,000多名員工，主要服務海內外的科研院校、研究所、獨立實驗室、製藥公司及各級醫院等機構。