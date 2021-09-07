新疆人權活動家遭禁入哈薩克

（德國之聲中文網）擁有美俄雙重國籍的新疆維吾爾人權活動家斌吉恩（Gene Bunin）周一 (9月6日)向法新社表示，他被哈薩克政府拒絕入境。這是他在去年被烏茲別克拒絕入境後，被第二個中亞國家擋在國門之外。

斌吉恩（Gene Bunin）現年36歲，有美國和俄羅斯雙重國籍，是新疆受害者數據庫網站的創始人，該網站蒐集了近2.5萬名在新疆被監禁、拘留、或下落不明的人口資料。

法新社報道，斌吉恩表示，他在周日（9月5日）抵達哈薩克第一大城阿拉木圖時在海關被擋住，之後才被告知自己被禁止進入哈薩克5年。斌吉恩向法新社展示了一份確認他被禁止入境的文件副本。

斌吉恩曾在哈薩克居住過約兩年，直到2020年才離開。斌吉恩說，官員們沒有提供他被拒絕入境的理由，但他「99.9%確定」他被驅逐與他和新疆的人權工作有關。他並補充說，哈薩克當局持續地在 「清理」境內新疆有關運動，包含拘留或者騷擾當地示威人士。

法新社曾向負責監督並下達驅逐令的哈薩克安全委員會核實資訊，但對方並未做出回應。哈薩克外交部發言人則向法新社表示，他對此案並不知情。

哈中關系緊密

雖然哈薩克境內也有大量公民與新疆人有血緣或姻親關係，而且哈薩克族在新疆也是僅次於維吾爾族的第二大突厥民族，哈薩克政府在新疆問題上與其他前蘇聯國家一樣，偏向於北京的立場。

外界普遍認為，這與哈薩克在經濟上高度依賴中國有關。哈薩克積極參與中國的「一帶一路」倡議，是中亞最富裕的國家，並且在該國重要的石油及天然氣出口上依賴中國市場。

根據世界銀行的國際貿易數據庫，2019年中國是哈薩克第二大的貿易出口國，佔比約17%，僅次於俄羅斯。除了最主要的石油及天然氣出口外，中國海關近年也陸續開放哈薩克食品進口。2019年，中國海關總署對哈薩克的牛肉和亞麻籽實施進口解禁，到2020年哈薩克已成為中國亞麻籽第二大進口來源國，佔比33%。

法新社報道，美國政府稱北京正對新疆維吾爾人進行種族滅絕，而專家估計有超過一百萬名維吾爾人被監禁在新疆的再教育營裡。中國否認了美國對於種族滅絕的指控。

（綜合報道）

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