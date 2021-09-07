英國示警：港版國安法適用在英活動 嫌犯將送陸審訊

英國當地時間6日更新對香港的旅遊建議，警告「港版國安法」涵蓋於香港境內及境外，包括在英國的活動。在「港版國安法」下，北京當局將可拘留及審訊疑犯，並有被移送到大陸境內的風險。

港媒立場新聞報導，英國新增的內容載於香港旅遊建議中，「安全及保安 」（safety and security）部分建提及，8月1日生效的「2020 年入境（修訂）條例草案」，指該條例可阻止旅客離港，但香港政府承諾，不會動用此權力，只會用於阻止尋求庇護者進入香港。

此次新增內容前，建議已提及香港近年政治局勢，包括在2019年及2020年初，有大型抗爭運動進行，一部份雖是和平，另一部份警民衝突則涉暴力，包括有示威者使用汽油彈，以及警方使用催淚彈、橡膠子彈、水炮，甚至使用實彈等。

建議指，示威活動在香港現已減少，但仍可能有暴力活動發生。建議又說，衝突可於不同地方進行，包括港鐵，提醒英國公民注意最新情況，避免到遊行示威的地方。