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中國新增36例COVID-19 皆境外移入
中國6日新增36例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，都是境外移入。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，6日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例36例，均為境外移入病例，分別為雲南22例、上海4例、福建4例、遼寧2例、廣東2例、浙江1例、山東1例。
境外移入現有確診病例625例。累計確診病例8504例，累計出院病例7879例，無死亡病例。
無症狀感染者新增10例，都是境外移入。當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察22例，尚在醫學觀察的無症狀感染者401例。
截至9月6日24時，中國大陸現有確診病例826例，累計出院病例8萬9602例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬5064例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者116萬7006人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4217人。
香港特別行政區累計確診1萬2123例，其中出院1萬1821例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診63例，其中61例出院。
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