應對台海南海局勢 大陸「水下直升機」潛1千米深成功驗收

南海台海局勢緊張，中國大陸在新概念潛水器方面有新突破，能成功下潛1千米深的水下直升機項目最近在南海海域完成海試驗收。

浙江大學官網9月6日稱，水下直升機是一種中國具有完全自主知識產權的新概念自主無人潛水器，可長期駐留海底工作，具有自由起降、定點懸停、全周轉向和貼底航行等常規自主水下載具（AUV）難以實現的功能。

水下直升機還可以用於海底移動觀測、海底資源勘探、海底區域巡航與探測、海底管線監測與維護、海底救援與打撈、海底考古和海上風電智慧運維等，填補了海底移動探測與作業領域的空白。

該項目海試團隊總指揮、浙江大學海洋學院司玉林副教授表示，這次水下直升機的海試成功，證明水下直升機技術可行，是海洋無人潛水器技術發展進程中的重要成果，標誌著水下直升機研究取得了階段性成果。

他表示，本次海試過程同時也發現了水下直升機停機坪布放難度較大等問題，為進一步發展水下直升機技術指明了方向。

這款水下直升機由浙江大學陳鷹教授等提出，中國科學院瀋陽自動化研究所、中國科學院深海科學與工程研究所、南京郵電大學、河海大學等單位共同參與的國家重點研發計畫「水下直升機」專案。

另外在水下潛航方面，香港「南華早報」7月8日曾報導大陸研發水下無人機（無人潛航器），在台海實測。研究人員在福建東部海域，接近台海或是在台海範圍之內投放水下無人機，無人機被命令在10米深度巡邏，並發射魚雷擊中模擬潛艦。