快訊

副機長遭爆「沒戴罩」邊走邊聊天 長榮航嚴懲：記1大過並停飛半年

憂變種病毒成破口 台積電董座望加快BNT檢驗及接種準備

應對台海南海局勢 大陸「水下直升機」潛1千米深成功驗收

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
南海台海局勢緊張，大陸水下直升機項目9月6日在南海海域完成海試驗收。（浙江大學官網）
南海台海局勢緊張，大陸水下直升機項目9月6日在南海海域完成海試驗收。（浙江大學官網）

南海台海局勢緊張，中國大陸在新概念潛水器方面有新突破，能成功下潛1千米深的水下直升機項目最近在南海海域完成海試驗收。

浙江大學官網9月6日稱，水下直升機是一種中國具有完全自主知識產權的新概念自主無人潛水器，可長期駐留海底工作，具有自由起降、定點懸停、全周轉向和貼底航行等常規自主水下載具（AUV）難以實現的功能。

水下直升機還可以用於海底移動觀測、海底資源勘探、海底區域巡航與探測、海底管線監測與維護、海底救援與打撈、海底考古和海上風電智慧運維等，填補了海底移動探測與作業領域的空白。

該項目海試團隊總指揮、浙江大學海洋學院司玉林副教授表示，這次水下直升機的海試成功，證明水下直升機技術可行，是海洋無人潛水器技術發展進程中的重要成果，標誌著水下直升機研究取得了階段性成果。

他表示，本次海試過程同時也發現了水下直升機停機坪布放難度較大等問題，為進一步發展水下直升機技術指明了方向。

這款水下直升機由浙江大學陳鷹教授等提出，中國科學院瀋陽自動化研究所、中國科學院深海科學與工程研究所、南京郵電大學、河海大學等單位共同參與的國家重點研發計畫「水下直升機」專案。

另外在水下潛航方面，香港「南華早報」7月8日曾報導大陸研發水下無人機（無人潛航器），在台海實測。研究人員在福建東部海域，接近台海或是在台海範圍之內投放水下無人機，無人機被命令在10米深度巡邏，並發射魚雷擊中模擬潛艦。

直升機 台海 浙江大學

延伸閱讀

大陸官方將制定校外補習班收費標準 不得漲逾10%

美國海軍：墜毀直升機上5人推定已死 停止搜救

從不被看好到表現亮眼 「創新號」直升機續留火星

影／海軍紀念九二台海戰役勝利63周年 沱江殲敵雄三升空

相關新聞

回應港警國安處 支聯會拒交資料 612基金停收捐款

香港警方國安處先後向香港支聯會、香港六一二人道支援基金等發信，要求其交出資料，包括與外國聯繫的資料、捐款人資料等。香港支...

應對台海南海局勢 大陸「水下直升機」潛1千米深成功驗收

南海台海局勢緊張，中國大陸在新概念潛水器方面有新突破，能成功下潛1千米深的水下直升機項目最近在南海海域完成海試驗收。

共軍晉升五上將 西部戰區司令員兩個月換兩人

中共解放軍今天晉升五上將，分別是新任海、空軍司令員，西部戰區、中部戰區司令員，與新任國防大學校長。距今年7月5日晉升四名...

加國外長譴責陸「任意拘押」2加國公民 陸批罔顧事實

加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）發表聲明稱，加拿大商人斯帕弗（Michael Spavora）與前外交官康明...

美稱中俄盼美留在阿富汗 陸外交部斥：以己度人

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱沒有國家比中、俄更希望美國留在阿富汗，因為這會牽制美國資源。大陸外交部6日駁斥，「...

幾內亞動盪 大陸外交部：反對政變籲釋放總統

西非國家幾內亞發生政變，中國外交部發言人汪文斌今天對此表示，中方反對政變奪權，呼籲立即釋放幾內亞總統顧德。此外，中國媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。