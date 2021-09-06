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911關鍵一刻！ 他當眾對布希耳語「有人正在攻擊美國」

美稱中俄盼美留在阿富汗 陸外交部斥：以己度人

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
白宮發言人莎琪稱沒有國家比中、俄更希望美留在阿富汗，因為這會牽制美國資源。大陸外交部6日駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）
白宮發言人莎琪稱沒有國家比中、俄更希望美留在阿富汗，因為這會牽制美國資源。大陸外交部6日駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱沒有國家比中、俄更希望美國留在阿富汗，因為這會牽制美國資源。大陸外交部6日駁斥，「美方有關言論完全是以己度人，既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出美企圖在世界上繼續推行強權政治的霸道本質。」並呼籲美方「不要再動輒對外進行軍事干涉，不要再把自身的意識形態和價值觀強加於人。」

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於6日的例行記者會上表示，「美方有關言論完全是以己度人，既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出美企圖在世界上繼續推行強權政治的霸道本質。」

他指出，「美國是阿富汗問題的始作俑者，在阿富汗20年的戰爭給阿富汗人民帶來巨大的損失和痛苦，未來很多年負面影響都難以消除，美方應該為阿實現和平重建承擔起應盡義務，而不是一走了之，把責任推給阿鄰國和國際社會。」美方更應該反思自身的錯誤，吸取深刻教訓，「不要再動輒對外進行軍事干涉，不要再把自身的意識形態和價值觀強加於人，不要再重蹈在阿富汗的覆轍。」

另一方面，外媒報導，阿富汗激進組織神學士邀請中國、俄羅斯、卡達等國參加宣布其新政府組建的活動。汪文斌回應，中方在阿富汗問題上的立場是一貫和明確的，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路，也始終支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，與各國特別是周邊國家友好相處。

阿富汗 外交部 汪文斌

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