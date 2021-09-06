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北京政治中心天安門廣場降落黑天鵝 什麼預兆？
9月5 日清晨，北京天安門廣場降落了一隻黑天鵝，引起遊客和警察的注意，透過媒體和遊客手機的直播，這隻黑天鵝立刻引來各方的讚嘆，不過也有網友稱，黑天鵝莫名出現在首都政治中心廣場，不知是啥預兆？
據陸媒報導，這隻黑天鵝是在當天早晨天安門廣場前升旗典禮後，六點多飛抵廣場，她成了廣場上的一名稀客，悠閒地梳理自己的羽毛、閑庭信步。遊客與黑天鵝和諧相處，黑天鵝也成為首都的一個大自然的鏡子。
各種讚美聲紛至沓來：「黑天鵝與人民一樣成為首都的主人；是大自然饋贈給祖國家庭的一個成員；她猶如天使下凡；國之祥兆、國泰民安；生態太好了，人與自然的和諧；祖國繁榮昌盛、好兆頭…」
不過也有少數網友吐槽，黑天鵝代表什麼預兆啊？與灰犀牛是同一個概念呢！
這隻黑天鵝最後在北京動物保育人員協助下，在早上八點多被帶往順義區安置，這兩個小時的驚鴻一瞥，讓遊客們驚喜不已！
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