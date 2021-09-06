港媒：香港富豪被限制選委會名額 各家最多2名

香港選舉委員會將限制香港富豪家族的政治影響力，這些香港「大家族」未來各自最多只能有2名成員出任選舉委員會委員。

香港「南華早報」援引知情人士表示，包括李嘉誠、李兆基在內的多個香港富豪，均不會參加19日舉行的香港選舉委員會界別分組一般選舉，這些在香港擁有巨大影響力的「大亨」大多只派出較為年輕的家族成員或少數來自相關企業的高管參選。

知情人士認為，這個變化或許反映出大陸政府希望削弱香港富豪對特區政治事務的影響力。

「南華早報」指出，香港的富豪大亨在選舉委員會中一直擁有接近「主導」地位。分析人士認為，若「一個家族兩名代表」的限制落實，將在香港商界中樹立起公平競爭的意識，但分析人士也警告，出於對自身利益的考慮，香港大亨們肯定希望繼續保持政治影響力，他們或許會尋求某種「解決方法」。

不過，北京航空航天大學法學院副教授、大陸全國港澳研究會理事田飛龍認為，這些「老一輩大亨」退出香港政治舞台是很正常的事，「不要過度解讀這種現象。」

經過改革的本屆香港選舉委員會將包含1500個席位。香港文匯網報導，已有325人獲裁定有效登記為選舉委員會當然委員，並有156人獲裁定有效提名為選舉委員會委員。

此外，選舉委員會377個當然委員席位中暫時有52個空缺。為配合明年3月的香港特別行政區行政長官選舉，這些席位將在香港立法會新一屆任期開始後，由新任立法會議員登記並得到資審會裁定有效後填補。