快訊

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京東人事調整 劉強東擬強化人才培養、鄉村振興

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展。（圖／取自每日經濟新聞）
京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展。（圖／取自每日經濟新聞）

大陸電商巨頭京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展，向京東集團董事局主席兼CEO劉強東彙報。京東集團稱，徐雷升任集團總裁協助劉強東開展相關業務工作後，劉強東將把更多的時間投入到長期戰略設計、年輕CEO培養和鄉村振興事業中來。

澎湃新聞報導，徐雷升任集團總裁後，京東零售CEO一職將由京東健康CEO辛利軍接任，京東健康醫藥部負責人金恩林將出任京東健康CEO。

京東集團指出，徐雷自加入京東十多年尤其是2018年7月擔任京東零售CEO以來，連續三年帶領零售業務實現高質量增長。辛利軍加入京東近十年尤其是2019年負責健康業務以來，成功實現了業務從0到1的突破，金恩林帶領京東健康醫藥團隊實現了持續的業績高增長。

公告還指出，京東集團形成了成熟的決策機制，由各業務板塊、職能體系負責人組成的戰略執行委員會（SEC）和集團幾十名一線業務部門負責人組成的戰略決策委員會（SDC）經過兩年多的磨合和運轉，已經形成了良好的集體決策和快速響應機制。

路透報導，劉強東表示，展望未來，正確的長期戰略設計、青年人才的成長與發展、各業務板塊的健康協同發展，將為京東集團甘於做行業最苦、最難但適合和最有價值的事提供源源不斷的前行動力。

京東集團8月23日公布第二季業績，財報顯示，京東收入人民幣2538億元（約新台幣1.1兆元），年增26.2%，非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣46億元（約新台幣200.1億元），年降22%；淨利潤率從去年同期的2.9%下降至1.8%。

劉強東 人民幣

延伸閱讀

免抽籤！持振興券到庇護工場消費 勞動部加碼五成

政院9日將通過紓困預算

等不及振興五倍券 賣場先打折搶商機

振興五倍券未上路 警：網路已現詐騙手法

相關新聞

幾內亞爆軍事政變 中方使館發布安全提醒：暫勿外出

當地時間9月5日，西非國家幾內亞發生軍事政變，中國大陸駐幾內亞使館發布關於軍事政變的安全提醒，呼籲保持冷靜，暫勿外出。

精神鴉片戰爭：中國電玩限令...與那些年偷打電動的快樂少年

「防沉迷電玩搞了20年...真的有用嗎？」中國近期再度發布針對未成年人玩遊戲的限制規定，限縮只能每週三天、一天遊玩上限1小時的「防沈迷」規則，是繼先前官媒抨擊遊戲業精神鴉片之後，又一次對網路電玩的重挫打擊。儘管玩家們一片哀怨，龍頭業者如騰訊、網易等也只能立刻表態支持國家政策，頓時冒出一長串的遊戲業響應清單，異口同聲的「堅決支持、嚴肅看待」。

京東人事調整 劉強東擬強化人才培養、鄉村振興

大陸電商巨頭京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展，向京東集...

大陸教改大刀 再揮向「公參民」學校 地方財庫沒了

大陸近期強力推動教育改革，「雙減政策」（減輕作業和校外補習負擔）大刀一揮，補教業倒一片。接下來是近年逐漸發展的「名校辦民校」，即公辦學校利用名氣和優良師資與民間合作建立民辦分校，稱為「公參民」學校，也面臨被消滅的命運，未來選擇只有：轉公辦、與原公辦脫鉤，或終止辧學。過去靠經營和開發「公參民」學校發財的集團和地方政府，恐怕要另尋它途了。

港國安處要求提供資料 支聯會拒絕

香港支聯會今天召開記者會，宣布將於9月25日下午4時，在六四紀念館召開特別會員大會，商討解散議案，此外，支聯會也表示，不...

趙立堅發中國大陸地圖不含台灣 挨批「辱華」

中國外交部發言人趙立堅官方推特(Twitter)上，一則展示森林覆蓋變化的世界地圖引起爭議。帖文原意是要駁斥中國大陸污染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。